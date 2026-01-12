Український прапор знову майорить над мерією Куп’янська – відео штурму
Скриншот
Контроль над будівлею міськради Куп’янська Харківської області повернули воїни розвідувально-ударної групи 4-го батальйону бригади «Хартія».
У телеграм-каналі 2-го корпусу НГУ «Хартія» опублікували відео штурму мерії, зняте на GoPro бійців, і наголосили, що Куп’янськ був і буде українським містом.
Повідомляється, що пошуково-ударне угруповання «Хартія» і тактичне угруповання «Куп’янськ» завершують зачистку міста, яке вдалося деблокувати під час операції під керівництвом командування 2-го корпусу НГУ.
Відео: 2-й корпус НГУ “Хартія”
Нагадаємо, 12 січня речник Угрупування об’єднаних сил Віктор Трегубов повідомляв, що в Куп’янську залишається від 50 до 80 російських військових.
