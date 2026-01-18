Травмировалась, катаясь на тюбинге? В Немышлянском районе погибла женщина

В ГУ Нацполиции в Харьковской области рассказали: около 14:00 получили сообщение о том, что в Немышлянском районе нашли женщину без признаков жизни.

«По адресу выезжала следственно-оперативная группа отдела полиции №2 Харьковского РУП №2. Полицейские провели осмотр места происшествия и опросили свидетелей. Правоохранители устанавливают личность погибшей и обстоятельства происшествия», – добавили в полиции.

Женщина получила тяжелые травмы и умерла до приезда медиков. На данный момент следователи готовятся внести ведомости в ЕРДР.

Ранее в соцсетях писали, что в районе Немышли обнаружили труп женщины. Очевидцы рассказали, что погибшая якобы каталась на тюбинге и слетела с него.