Травмировалась, катаясь на тюбинге? В Немышлянском районе погибла женщина
В ГУ Нацполиции в Харьковской области рассказали: около 14:00 получили сообщение о том, что в Немышлянском районе нашли женщину без признаков жизни.
«По адресу выезжала следственно-оперативная группа отдела полиции №2 Харьковского РУП №2. Полицейские провели осмотр места происшествия и опросили свидетелей. Правоохранители устанавливают личность погибшей и обстоятельства происшествия», – добавили в полиции.
Женщина получила тяжелые травмы и умерла до приезда медиков. На данный момент следователи готовятся внести ведомости в ЕРДР.
Ранее в соцсетях писали, что в районе Немышли обнаружили труп женщины. Очевидцы рассказали, что погибшая якобы каталась на тюбинге и слетела с него.
Читайте также: Рассекал на авто под воздействием наркотиков: подозрение получил рецидивист
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: полиция, умерла, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Травмировалась, катаясь на тюбинге? В Немышлянском районе погибла женщина», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 18 января 2026 в 17:28;