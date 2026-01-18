Live

Події 17:28   18.01.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
У ГУ Нацполіції у Харківській області розповіли: близько 14:00 отримали повідомлення про те, що у Немишлянському районі знайшли жінку без ознак життя. 

“За адресою виїжджала слідчо-оперативна група відділу поліції № 2 Харківського РУП № 2. Поліцейські здійснили огляд місця події та опитали свідків. Наразі правоохоронці встановлюють особу загиблої та обставини події”, – додали в поліції.

Жінка отримала тяжкі травми та померла до приїзду медиків. Наразі слідчі готуються внести відомості до ЄРДР.

Жінка померла у Харкові на гірці
Фото: Типичное ХТЗ

Раніше в соцмережах писали, що в районі Немишлі знайшли труп жінки. Очевидці розповіли, що загибла нібито каталася на тюбінгу та злетіла з нього.

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Травмувалася, катаючись на тюбінгу? У Немишлянському районі загинула жінка
