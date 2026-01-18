Розсікав на авто під впливом наркотиків: підозру отримав рецидивіст
39-річному чоловіку вручили підозру в невиконанні судового рішення, пишуть у ГУ Нацполіції в Харківській області.
За інформацією слідства, копи виявили, що він розсікав на авто у стані наркотичного сп’яніння.
“В судовому порядку на громадянина було накладено стягнення у вигляді штрафу в сумі 51 тисяча гривень з позбавленням права керування транспортними засобами на десять років”, – пишуть у поліції.
Проте підозрюваний неодноразово порушував рішення суду. Він продовжив водити авто без прав, а також не сплачував штраф. У поліції зазначили: раніше чоловіка вже притягали до кримінальної відповідальності.
“Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 382 (невиконання судового рішення) Кримінального кодексу України. Фігуранту повідомлено про підозру у скоєнні злочину”, – зазначили правоохоронці.
Тепер йому загрожує три роки в’язниці.
