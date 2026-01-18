Live

Розсікав на авто під впливом наркотиків: підозру отримав рецидивіст

Події 10:52   18.01.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Розсікав на авто під впливом наркотиків: підозру отримав рецидивіст

39-річному чоловіку вручили підозру в невиконанні судового рішення, пишуть у ГУ Нацполіції в Харківській області. 

За інформацією слідства, копи виявили, що він розсікав на авто у стані наркотичного сп’яніння.

“В судовому порядку на громадянина було накладено стягнення у вигляді штрафу в сумі 51 тисяча гривень з позбавленням права керування транспортними засобами на десять років”, – пишуть у поліції.

Проте підозрюваний неодноразово порушував рішення суду. Він продовжив водити авто без прав, а також не сплачував штраф. У поліції зазначили: раніше чоловіка вже притягали до кримінальної відповідальності.

“Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 382 (невиконання судового рішення) Кримінального кодексу України. Фігуранту повідомлено про підозру у скоєнні злочину”, – зазначили правоохоронці.

Тепер йому загрожує три роки в’язниці.

Читайте також: Максимальний вирок отримав чоловік, який систематично бив матір

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Фантазії Путіна: Трегубов про оточені 15 батальйони ЗСУ у Куп’янську-Вузловому
Фантазії Путіна: Трегубов про оточені 15 батальйони ЗСУ у Куп’янську-Вузловому
18.01.2026, 11:50
“Ми ще не довели цю систему до кінця” – Терехов про енергоострів у Харкові
“Ми ще не довели цю систему до кінця” – Терехов про енергоострів у Харкові
17.01.2026, 11:20
Новини Харкова – головне 18 січня: нічний удар РФ по місту
Новини Харкова – головне 18 січня: нічний удар РФ по місту
18.01.2026, 09:08
Троє загиблих та 11 постраждалих: Синєгубов про наслідки атак РФ
Троє загиблих та 11 постраждалих: Синєгубов про наслідки атак РФ
18.01.2026, 09:04
Трагедія на Богодухівщині: у вогні загинув чоловік. Причину назвали у ДСНС
Трагедія на Богодухівщині: у вогні загинув чоловік. Причину назвали у ДСНС
18.01.2026, 08:53
Як відключатимуть світло сьогодні на Харківщині – графіки
Як відключатимуть світло сьогодні на Харківщині – графіки
18.01.2026, 09:34

Новини за темою:

17.01.2026
Кинув недопалок і може сісти на 10 років: чоловікові повідомили про підозру
16.01.2026
Нечиста справа: кого підозрюють у масштабному забрудненні земель у Харкові
16.01.2026
Вигадала важку хворобу доньки, щоб отримувати соцвиплати: кого підозрюють
14.01.2026
Корупція у держпідприємстві в Харкові: хто і за що вимагав у працівниці гроші
07.01.2026
Директор підприємства міг вкрасти з бюджету Харкова більше мільйона – як саме


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Розсікав на авто під впливом наркотиків: підозру отримав рецидивіст», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 18 Січня 2026 в 10:52;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "39-річному чоловіку вручили підозру в невиконанні судового рішення, пишуть у ГУ Нацполіції в Харківській області. ".