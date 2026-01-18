Максимальний вирок отримав чоловік, який систематично бив матір
Два роки в’язниці отримав 53-річний чоловік. Його визнали винним у домашньому насильстві над матір’ю, пишуть у Харківській облпрокуратурі.
“Прокурори довели, що безробітній мешканець с. Таранівка Чугуївського району, який проживав разом із матір’ю, систематично над нею знущався. Протягом березня – травня 2025 року він кричав на жінку, ображав її нецензурною лайкою, штовхав та погрожував фізичною розправою. Часто все це відбувалося після вживання алкоголю”, – зазначили правоохоронці.
Раніше чоловіка вже ловили на подібних правопорушеннях та притягували до відповідальності. Однак це не допомагало – засуджений продовжив знущатися. Так під час чергової сварки він ударив жінку кулаком по голові та став погрожувати.
Свою провину на суді він визнав частково. Пояснивши це тим, що мати сама провокує конфлікти та часто викликає поліцію тоді, коли не відбувається нічого кримінального.
“Водночас він підтвердив, що зловживає алкоголем, ображає матір та погрожує. Просив вибачення і говорив про каяття. Потерпіла ж розповіла, що син у стані сп’яніння вибиває двері й вікна, тягне її за волосся, нищить майно та погрожує вбивством. Чоловіка негайно взяли під варту прямо у залі суду. Нині триває строк на апеляційне оскарження вироку”, – додали у прокуратурі.
Читайте також: Під Харковом розібрали руїни термінала “Нової пошти”: 148 тонн сміття
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Максимальний вирок отримав чоловік, який систематично бив матір», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 18 Січня 2026 в 10:11;