Максимальний вирок отримав чоловік, який систематично бив матір

Два роки в’язниці отримав 53-річний чоловік. Його визнали винним у домашньому насильстві над матір’ю, пишуть у Харківській облпрокуратурі.

“Прокурори довели, що безробітній мешканець с. Таранівка Чугуївського району, який проживав разом із матір’ю, систематично над нею знущався. Протягом березня – травня 2025 року він кричав на жінку, ображав її нецензурною лайкою, штовхав та погрожував фізичною розправою. Часто все це відбувалося після вживання алкоголю”, – зазначили правоохоронці.

Раніше чоловіка вже ловили на подібних правопорушеннях та притягували до відповідальності. Однак це не допомагало – засуджений продовжив знущатися. Так під час чергової сварки він ударив жінку кулаком по голові та став погрожувати.

Свою провину на суді він визнав частково. Пояснивши це тим, що мати сама провокує конфлікти та часто викликає поліцію тоді, коли не відбувається нічого кримінального.

“Водночас він підтвердив, що зловживає алкоголем, ображає матір та погрожує. Просив вибачення і говорив про каяття. Потерпіла ж розповіла, що син у стані сп’яніння вибиває двері й вікна, тягне її за волосся, нищить майно та погрожує вбивством. Чоловіка негайно взяли під варту прямо у залі суду. Нині триває строк на апеляційне оскарження вироку”, – додали у прокуратурі.