Максимальный приговор получил мужчина, который систематически избивал мать
Два года тюрьмы получил 53-летний мужчина. Его признали виновным в домашнем насилии над матерью, пишут в Харьковской облпрокуратуре.
«Прокуроры доказали, что безработный житель с. Тарановка Чугуевского района, проживавший вместе с матерью, систематически над ней издевался. В течение марта — мая 2025 он кричал на женщину, оскорблял ее нецензурной бранью, толкал и угрожал физической расправой. Часто все это происходило после употребления алкоголя», – отметили правоохранители.
Ранее мужчину уже ловили на подобных правонарушениях и привлекали к ответственности. Однако это не помогало – осужденный продолжил издеваться над матерью. Так во время очередной ссоры он ударил женщину кулаком по голове и стал угрожать ей.
Свою вину на суде он признал частично. Объяснив это тем, что мать сама провоцирует конфликты и часто вызывает полицию тогда, когда не происходит ничего криминального.
«В то же время, он подтвердил, что злоупотребляет алкоголем, оскорбляет мать и угрожает. Просил прощения и говорил о раскаянии. Потерпевшая рассказала, что сын в состоянии опьянения выбивает двери и окна, тянет ее за волосы, уничтожает имущество и угрожает убийством. Мужчину немедленно взяли под стражу прямо в зале суда. В настоящее время длится срок на апелляционное обжалование приговора», – добавили в прокуратуре.
