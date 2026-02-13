Мужчину на Харьковщине подозревают в убийстве 75-летней матери
В Харьковской области 47-летнего мужчину подозревают в смертельном избиении пожилой матери.
В Харьковской областной прокуратуре сообщили, что 11 февраля в городе Валки между мужчиной и его 75-летней матерью, с которой он проживал, возник конфликт.
«Во время ссоры он несколько раз ударил женщину кулаками по голове, а когда она упала на пол — продолжил бить ногами по туловищу», — рассказали правоохранители.
Потерпевшая получила тяжелые травмы. На следующий день женщина умерла в больнице.
Фигуранту вручили подозрение в умышленном тяжком телесном повреждении, повлекшем смерть потерпевшей (ч. 2 ст. 121 УКУ). Ему уже избрали меру пресечения — содержание под стражей без права внесения залога.
Напомним, ранее в Харьковской области задержали жительницу Златополя. Правоохранители считают, что она убила своего мужа. По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, событие произошло 27 декабря прошлого года.
