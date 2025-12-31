Ударила бутылкой по голове: жительницу Харьковщины подозревают в убийстве мужа
В Харьковской области задержали жительницу Златополя. Правоохранители считают, что она убила своего мужа.
По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, событие произошло 27 декабря.
«Женщина пришла к знакомой, у которой на тот момент находился ее муж. Не объясняя причин, злоумышленница нанесла потерпевшему удар бутылкой в область головы, после чего продолжила наносить удары по голове и лицу, а также избивала его деревянной палкой по туловищу», — выяснили правоохранители.
В результате полученных ран, повлекших кровопотерю, 48-летний мужчина умер.
Следователи вручили фигурантке подозрение по ч. 1 ст. 115 (преднамеренное убийство) УКУ. Ей уже избрали меру пресечения — содержание под стражей сроком на 60 суток. Если вину докажут, женщине грозит до 15 лет тюрьмы.
Напомним, следователи сообщили о подозрении в умышленном убийстве 52-летнему жителю Харькова. Он сам рассказал полицейским, что убил свою бабушку. Тело пожилой женщины обнаружили в одном из частных домов Холодногорского района. Подозреваемый сейчас в СИЗО, сообщали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
