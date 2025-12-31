Live

Вдарила пляшкою по голові: жительку Харківщини підозрюють у вбивстві чоловіка

Суспільство 13:45   31.12.2025
Вікторія Яковенко
Вдарила пляшкою по голові: жительку Харківщини підозрюють у вбивстві чоловіка

На Харківщині затримали мешканку Златополя. Правоохоронці вважають, що вона вбила власного чоловіка.

За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, подія сталася 27 грудня.

«Жінка прийшла до знайомої, у якої на той момент перебував її чоловік. Не пояснюючи причин, зловмисниця завдала потерпілому удару пляшкою в область голови, після чого продовжила завдавати ударів по голові та обличчю, а також била його дерев’яною палицею по тулубу», – з’ясували правоохоронці.

Внаслідок отриманих ран, що спричинили крововтрату, 48-річний чоловік помер.

Слідчі вручили фігурантці підозру за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) ККУ. Їй вже обрали запобіжний захід – тримання під вартою строком на 60 діб. Якщо провину доведуть, жінці загрожує до 15 років тюрми.

Нагадаємо, слідчі повідомили про підозру в умисному вбивстві 52-річному мешканцю Харкова. Він сам розповів поліціянтам, що вбив свою бабусю. Тіло літньої жінки виявили в одному із приватних будинків Холодногірського району. Підозрюваний зараз у СІЗО, повідомляли в ГУ Нацполіції в Харківській області.

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Стріляв у співробітника ТЦК на Новий рік: подробиці події в Харкові
Стріляв у співробітника ТЦК на Новий рік: подробиці події в Харкові
31.12.2025, 14:52
Графік руху змінять: як працюватиме метро в Харкові 1 та 2 січня
Графік руху змінять: як працюватиме метро в Харкові 1 та 2 січня
31.12.2025, 12:17
Понад 2 тисячі тривог пролунало на Харківщині за рік: статистика United24
Понад 2 тисячі тривог пролунало на Харківщині за рік: статистика United24
31.12.2025, 11:29
У Харкові чоловік 31 грудня стріляв у військовослужбовців ТЦК
У Харкові чоловік 31 грудня стріляв у військовослужбовців ТЦК
31.12.2025, 14:11
Як вимикатимуть світло у Харківській області 31 грудня 2025 року
Як вимикатимуть світло у Харківській області 31 грудня 2025 року
30.12.2025, 22:00
Харків і Куп’янськ – під снігом, меморіал Kraken – підсумки 30 грудня
Харків і Куп’янськ – під снігом, меморіал Kraken – підсумки 30 грудня
30.12.2025, 21:39

Новини за темою:

29.12.2025
Харків’янин повідомив копам, що вбив свою бабусю
29.12.2025
Сьогодні 29 грудня 2025: яке свято та день в історії
26.12.2025
Вбивство через ревнощі на Харківщині: чоловік проведе у в’язниці 13 років
18.12.2025
Вбивство сина віцемера Харкова у Відні: кого підозрюють і арештували
13.12.2025
Заявила про раптову смерть: як жінка в Харкові маскувала удар ножем


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Вдарила пляшкою по голові: жительку Харківщини підозрюють у вбивстві чоловіка», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 31 Грудня 2025 в 13:45;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині затримали мешканку Златополя. Правоохоронці вважають, що вона вбила власного чоловіка.".