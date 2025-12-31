Вдарила пляшкою по голові: жительку Харківщини підозрюють у вбивстві чоловіка
На Харківщині затримали мешканку Златополя. Правоохоронці вважають, що вона вбила власного чоловіка.
За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, подія сталася 27 грудня.
«Жінка прийшла до знайомої, у якої на той момент перебував її чоловік. Не пояснюючи причин, зловмисниця завдала потерпілому удару пляшкою в область голови, після чого продовжила завдавати ударів по голові та обличчю, а також била його дерев’яною палицею по тулубу», – з’ясували правоохоронці.
Внаслідок отриманих ран, що спричинили крововтрату, 48-річний чоловік помер.
Слідчі вручили фігурантці підозру за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) ККУ. Їй вже обрали запобіжний захід – тримання під вартою строком на 60 діб. Якщо провину доведуть, жінці загрожує до 15 років тюрми.
Нагадаємо, слідчі повідомили про підозру в умисному вбивстві 52-річному мешканцю Харкова. Він сам розповів поліціянтам, що вбив свою бабусю. Тіло літньої жінки виявили в одному із приватних будинків Холодногірського району. Підозрюваний зараз у СІЗО, повідомляли в ГУ Нацполіції в Харківській області.
