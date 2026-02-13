Live

Чоловіка на Харківщині підозрюють у вбивстві 75-річної матері

Суспільство 15:31   13.02.2026
Вікторія Яковенко
Чоловіка на Харківщині підозрюють у вбивстві 75-річної матері Фото: Харківська обласна прокуратура

На Харківщині 47-річного чоловіка підозрюють у смертельному побитті літньої матері.

У Харківській обласній прокуратурі повідомили, що 11 лютого у місті Валки між чоловіком та його 75-річною матір’ю, з якою він проживав, виник конфлікт.

«Під час сварки він кілька разів ударив жінку кулаками по голові, а коли вона впала на підлогу — продовжив бити ногами по тулубу», – розповіли правоохоронці.

Потерпіла отримала тяжкі травми. Наступного дня жінка померла у лікарні.

Фігуранту вручили підозру в умисному тяжкому тілесному ушкодженні, що спричинило смерть потерпілої (ч. 2 ст. 121 ККУ). Йому вже обрали запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави.

Нагадаємо, раніше на Харківщині затримали мешканку Златополя. Правоохоронці вважають, що вона вбила власного чоловіка. За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, подія сталася 27 грудня торік.

Автор: Вікторія Яковенко
