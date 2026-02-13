Live

Четверо людей постраждали у ДТП на Харківщині: поліція шукає свідків

Суспільство 14:23   13.02.2026
Вікторія Яковенко
Четверо людей постраждали у ДТП на Харківщині: поліція шукає свідків Фото: ГУНП в Харківській області

Аварія з постраждалими сталася 11 лютого близько 12:00 на перехресті окружної дороги біля села Зернове Харківського району, повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.

За даними правоохоронців, зіткнулися Toyota Corolla та Nissan Qashqai.

«Внаслідок аварії двоє жінок-пасажирів Nissan 66 і 79 років, а також двоє водіїв 65 і 27 років отримали травми. Постраждалих госпіталізували до лікарні», – розповіли у поліції.

Слідчі розпочали досудове розслідування за ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ.

Свідків ДТП просять звертатися за телефоном: 050 953 67 63 або до відділу розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління ГУНП в Харківській області.

Нагадаємо, у січні на Харківщині сталося 305 аварій. В Нацполіції зазначили, що кількість ДТП зросла. 47 аварій сталися з потерпілими. Унаслідок дорожньо-транспортних пригод за цей період загинуло вісім людей, 75 – отримали травми. Встановлено, що найбільша кількість ДТП із потерпілими трапляється у суботу. Також високий рівень небезпеки на дорогах спостерігається у понеділок та вівторок.

Читайте також: Вперше за пʼять років поменшало п’яних водіїв, але Харківщина в антилідерах

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Перший підземний дитсадок Харкова: скільки можуть переплатити, порахував ХАЦ
Перший підземний дитсадок Харкова: скільки можуть переплатити, порахував ХАЦ
13.02.2026, 19:46
З відлигою дороги Харківщини стрімко руйнуються: де вже латають ями (фото)
З відлигою дороги Харківщини стрімко руйнуються: де вже латають ями (фото)
13.02.2026, 17:27
Чоловіка на Харківщині підозрюють у вбивстві 75-річної матері
Чоловіка на Харківщині підозрюють у вбивстві 75-річної матері
13.02.2026, 15:31
Спортзал одного з вишів горів вранці у Харкові: відома причина пожежі (фото)
Спортзал одного з вишів горів вранці у Харкові: відома причина пожежі (фото)
13.02.2026, 13:42
Небезпечна погода: про що попередили синоптики жителів Харкова та області
Небезпечна погода: про що попередили синоптики жителів Харкова та області
13.02.2026, 14:45
На якому етапі відновлення пошкоджених будинків на Північній Салтівці (фото)
На якому етапі відновлення пошкоджених будинків на Північній Салтівці (фото)
13.02.2026, 13:15

Новини за темою:

12.02.2026
Гнав 120 км/год, загинули дві людини: вирок водію на Харківщині (відео)
10.02.2026
Що зі світлом на Харківщині: знеструмлена низка громад, причини різні
09.02.2026
У Харкові п’яний водій врізався в припарковане авто – патрульна поліція
02.02.2026
У Харкові – ДТП з автобусом Karsan, постраждав водій (фото, відео)
31.01.2026
Без опалення залишилося місто на Харківщині через стрибок напруги


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Четверо людей постраждали у ДТП на Харківщині: поліція шукає свідків», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 13 Лютого 2026 в 14:23;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Аварія з постраждалими сталася 11 лютого близько 12:00 на перехресті окружної дороги біля села Зернове Харківського району, повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.".