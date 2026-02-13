Четверо людей постраждали у ДТП на Харківщині: поліція шукає свідків
Аварія з постраждалими сталася 11 лютого близько 12:00 на перехресті окружної дороги біля села Зернове Харківського району, повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.
За даними правоохоронців, зіткнулися Toyota Corolla та Nissan Qashqai.
«Внаслідок аварії двоє жінок-пасажирів Nissan 66 і 79 років, а також двоє водіїв 65 і 27 років отримали травми. Постраждалих госпіталізували до лікарні», – розповіли у поліції.
Слідчі розпочали досудове розслідування за ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ.
Свідків ДТП просять звертатися за телефоном: 050 953 67 63 або до відділу розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління ГУНП в Харківській області.
Нагадаємо, у січні на Харківщині сталося 305 аварій. В Нацполіції зазначили, що кількість ДТП зросла. 47 аварій сталися з потерпілими. Унаслідок дорожньо-транспортних пригод за цей період загинуло вісім людей, 75 – отримали травми. Встановлено, що найбільша кількість ДТП із потерпілими трапляється у суботу. Також високий рівень небезпеки на дорогах спостерігається у понеділок та вівторок.
