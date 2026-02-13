Вперше за пʼять років поменшало п’яних водіїв, але Харківщина в антилідерах

2025 року в ГУ Нацполіції склали 138 047 протоколів за нетверезе водіння, повідомляє ресурс «Опендатабот». Така кількість – найменший показник за останні п’ять років.

Найбільше п’яних за кермом було у Дніпровській – 13 519, Харківській – 12 095 та Одеській областях – 11 543.

“Помітний приріст на Рівненщині (+19%), наслідує Хмельниччина (+18%), Харківщина (+8,5%) та Запорізька область (+3%). Найменшу ж кількість протоколів зафіксовано на Херсонщині — 1 138 випадків, у Чернівецькій (1 596) та Івано-Франківській (1 897) областях”, – йдеться в повідомленні.

Кількість ДТП із загиблими та постраждалими минулоріч – 643. Таким чином, їх поменшало на третину.

” Через нетверезих водіїв загинуло 73 людини, ще 857 отримали травми унаслідок цих ДТП. Кожна 40 дорожньо-транспортна пригода з загиблими та/або травмованими була пов’язана з нетверезим водінням, тоді як у 2023 та 2024 роках цей показник становив кожну 25-ту ДТП”, – зазначили в «Опендатабот».