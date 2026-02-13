Впервые за 5 лет стало меньше пьяных водителей, но Харьковщина в антилидерах

В 2025 году в ГУ Нацполиции составили 138 047 протоколов за нетрезвое вождение, сообщает ресурс «Опендатабот». Такое количество – наименьший показатель за последние пять лет.

Больше всего пьяных за рулем было в Днепровской – 13 519, Харьковской – 12 095 и Одесской областях – 11 543.

«Заметный прирост на Ровенщине (+19%), далее следует Хмельнитчина (+18%), Харьковщина (+8,5%) и Запорожская область (+3%). Наименьшее количество протоколов зафиксировано в Херсонской области — 1 138 случаев, в Черновицкой (1 596) и Ивано-Франковской (1 897) областях», – отметили в сообщении.

Количество ДТП с погибшими и пострадавшими в прошлом году – 643. Таким образом, их стало меньше на треть.

«Из-за нетрезвых водителей погибли 73 человека, еще 857 получили травмы в результате этих ДТП. Каждое 40 дорожно-транспортное происшествие с погибшими и/или травмированными было связано с нетрезвым вождением, тогда как в 2023 и 2024 годах этот показатель составлял каждое 25 ДТП», – добавили в «Опендатабот».

