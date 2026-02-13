Одну из самых опасных операций на Харьковщине провели газовщики

В Харьковском филиале «Газсети» рассказали, как специалисты восстанавливали поврежденный газопровод на Харьковщине.

Как оказалось, газовщики сумели восстановить поврежденный газопровод на приграничье. Его разрушили обстрелами россияне.

«Это была одна из самых сложных и опасных операций всего лишь в пяти километрах к линии огня», – пишут в сообщении.

Однако несмотря на все угрозы и трудности – все удалось. Теперь около 500 жителей четырех приграничных сел в Харьковском районе снова с газом, отметили специалисты.

«Благодарим наших коллег из Харьковского филиала «Газсети», которые рисковали жизнью», – добавили в филиале.

