Одну из самых опасных операций на Харьковщине провели газовщики
Фото: Харьковский филиал «Газсети»
В Харьковском филиале «Газсети» рассказали, как специалисты восстанавливали поврежденный газопровод на Харьковщине.
Как оказалось, газовщики сумели восстановить поврежденный газопровод на приграничье. Его разрушили обстрелами россияне.
«Это была одна из самых сложных и опасных операций всего лишь в пяти километрах к линии огня», – пишут в сообщении.
Однако несмотря на все угрозы и трудности – все удалось. Теперь около 500 жителей четырех приграничных сел в Харьковском районе снова с газом, отметили специалисты.
«Благодарим наших коллег из Харьковского филиала «Газсети», которые рисковали жизнью», – добавили в филиале.
