Одну из самых опасных операций на Харьковщине провели газовщики

Общество 09:33   13.02.2026
Николь Костенко-Лагутина
Одну из самых опасных операций на Харьковщине провели газовщики Фото: Харьковский филиал «Газсети»

В Харьковском филиале «Газсети» рассказали, как специалисты восстанавливали поврежденный газопровод на Харьковщине. 

Как оказалось, газовщики сумели восстановить поврежденный газопровод на приграничье. Его разрушили обстрелами россияне.

«Это была одна из самых сложных и опасных операций всего лишь в пяти километрах к линии огня», – пишут в сообщении.

Однако несмотря на все угрозы и трудности – все удалось. Теперь около 500 жителей четырех приграничных сел в Харьковском районе снова с газом, отметили специалисты.

«Благодарим наших коллег из Харьковского филиала «Газсети», которые рисковали жизнью», – добавили в филиале.

Автор: Николь Костенко-Лагутина
