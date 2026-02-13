Спустя пять дней стало известно о гибели двоих жителей Харьковщины
В течение минувших суток россияне ударили по десяти населенным пунктам Харьковщины. В результате атак есть погибшая, четверо людей пострадали, передает начальник ХОВА Олег Синегубов.
«В с. Рассоховатое Куньевской громады погибла 66-летняя женщина, пострадала 45-летняя женщина; в пос. Золочев пострадали 67-летняя женщина и 8-летняя девочка; в с. Осиново Купянской громады пострадал 51-летний мужчина. Также медики оказали помощь 44-летней и 47-летней женщинам, которые 11 февраля пострадали в результате обстрела в Барвенково. Кроме того, стало известно, что 8 февраля в результате обстрела в с. Новоосиново Куриловской громады погибли 89-летний мужчина и 83-летняя женщина», – написал Синегубов.
По области ударило такое вооружение:
- семь КАБов;
- шесть БпЛА типа «Герань-2»;
- четыре fpv-дрона;
- БпЛА (тип устанавливается).
Из-за обстрелов в Богодуховском районе повреждены девять частных домов, автошкола, авто и электросети, в Купянском – под ударом оказались частные домовладения.
«В Изюмском районе поврежден автомобиль (поселок Боровая), грузовой автомобиль (с. Оскол), частный дом (с. Рассоховатое); в Харьковском районе поврежден частный дом (с. Новая Казачья); В Чугуевском районе повреждено хозяйственное сооружение, автомобиль (с. Вишневое)», – добавил начальник ХОВА.
