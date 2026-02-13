Live

Спустя пять дней стало известно о гибели двоих жителей Харьковщины

Происшествия 08:47   13.02.2026
Николь Костенко-Лагутина
В течение минувших суток россияне ударили по десяти населенным пунктам Харьковщины. В результате атак есть погибшая, четверо людей пострадали, передает начальник ХОВА Олег Синегубов. 

«В с. Рассоховатое Куньевской громады погибла 66-летняя женщина, пострадала 45-летняя женщина; в пос. Золочев пострадали 67-летняя женщина и 8-летняя девочка; в с. Осиново Купянской громады пострадал 51-летний мужчина. Также медики оказали помощь 44-летней и 47-летней женщинам, которые 11 февраля пострадали в результате обстрела в Барвенково. Кроме того, стало известно, что 8 февраля в результате обстрела в с. Новоосиново Куриловской громады погибли 89-летний мужчина и 83-летняя женщина», – написал Синегубов.

По области ударило такое вооружение:

  • семь КАБов;
  • шесть БпЛА типа «Герань-2»;
  • четыре fpv-дрона;
  • БпЛА (тип устанавливается).

Из-за обстрелов в Богодуховском районе повреждены девять частных домов, автошкола, авто и электросети, в Купянском – под ударом оказались частные домовладения.

«В Изюмском районе поврежден автомобиль (поселок Боровая), грузовой автомобиль (с. Оскол), частный дом (с. Рассоховатое); в Харьковском районе поврежден частный дом (с. Новая Казачья); В Чугуевском районе повреждено хозяйственное сооружение, автомобиль (с. Вишневое)», – добавил начальник ХОВА.

Автор: Николь Костенко-Лагутина
