Через п’ять днів стало відомо про загибель двох мешканців Харківщини

Упродовж минулої доби росіяни вдарили по десяти населених пунктах Харківщини. Внаслідок атак є загибла, четверо людей постраждали, передає начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“У с. Розсохувате Куньєвської громади загинула 66-річна жінка, постраждала 45-річна жінка; у сел. Золочів постраждали 67-річна жінка і 8-річна дівчинка; у с. Осинове Куп’янської громади постраждав 51-річний чоловік. Також медики надали допомогу 44-річній і 47-річній жінкам, які 11 лютого постраждали внаслідок обстрілу в м. Барвінкове. Крім того стало відомо, що 8 лютого внаслідок обстрілу в с. Новоосинове Курилівської громади загинули 89-річний чоловік і 83-річна жінка”, – зазначив Синєгубов.

По області вдарило таке озброєння:

сім КАБів;

шість БпЛА типу “Герань-2”;

чотири fpv-дрони;

БпЛА (тип встановлюється).

Через обстріли в Богодухівському районі пошкоджені дев’ять приватних будинків, автошкола, авто та електромережі, у Куп’янському – під ударом опинилися приватні домоволодіння.

“В Ізюмському районі пошкоджено автомобіль (сел. Борова), вантажний автомобіль (с. Оскіл), приватний будинок (с. Розсохувате); у Харківському районі пошкоджено приватний будинок (с. Нова Козача); у Чугуївському районі пошкоджено господарчу споруду, автомобіль (с. Вишневе)“, – додав начальник ХОВА.