Одну з найнебезпечніших операцій на Харківщині провели газовики

Суспільство 09:33   13.02.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Одну з найнебезпечніших операцій на Харківщині провели газовики Фото: Харківська філія «Газмережі»

У Харківській філії “Газмережі” розповіли, як фахівці відновлювали пошкоджений газопровід на Харківщині. 

Як виявилось, газовики зуміли відновити пошкоджений газопровід на прикордонні. Його зруйнували обстрілами росіяни.

“Це була одна з найскладніших і найнебезпечніших операцій лише за п’ять кілометрів до лінії вогню”, – пишуть у повідомленні.

Однак, попри всі загрози та труднощі – все вдалося. Наразі близько 500 мешканців чотирьох прикордонних сіл у Харківському районі знову з газом, зазначили фахівці.

Дякуємо нашим колегам з Харківської філії «Газмережі», які ризикували життям“, – додали у філії.

