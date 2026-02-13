Одну з найнебезпечніших операцій на Харківщині провели газовики
Фото: Харківська філія «Газмережі»
У Харківській філії “Газмережі” розповіли, як фахівці відновлювали пошкоджений газопровід на Харківщині.
Як виявилось, газовики зуміли відновити пошкоджений газопровід на прикордонні. Його зруйнували обстрілами росіяни.
“Це була одна з найскладніших і найнебезпечніших операцій лише за п’ять кілометрів до лінії вогню”, – пишуть у повідомленні.
Однак, попри всі загрози та труднощі – все вдалося. Наразі близько 500 мешканців чотирьох прикордонних сіл у Харківському районі знову з газом, зазначили фахівці.
“Дякуємо нашим колегам з Харківської філії «Газмережі», які ризикували життям“, – додали у філії.
