Внедорожник проехал перекресток в центре Харькова на красный: как его наказали

Троих водителей, нарушивших правила дорожного движения, разыскали патрульные по видео из соцсетей.

На днях инспекторы нашли и привлекли к ответственности водителей автомобилей Volkswagen и Daewoo, которые на дороге с двусторонним движением, имеющей не менее двух полос в одном направлении, выехали на встречную полосу, информируют в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.

В обоих случаях водителей привлекли к административной ответственности по ч. 2 ст. 122 (нарушение правил расположения транспортных средств) КУоАП.

Также полицейские разыскали водителя Range Rover, который проехал регулируемый перекресток на «красный». На него составили административное постановление по ч. 2 ст. 122 (проезд на запрещающий сигнал светофора) КУоАП.