Позашляховик проїхав перехрестя в центрі Харкова на червоний: як його покарали

Трьох водіїв, які порушили правила дорожнього руху, розшукали патрульні за відео із соцмереж.

Днями інспектори знайшли та притягнули до відповідальності водіїв автомобілів Volkswagen та Daewoo, які на дорозі з двостороннім рухом, що має не менше двох смуг в одному напрямку, виїхали на зустрічку, інформують в Управлінні патрульної поліції у Харківській області.

В обох випадках кермувальників притягнули до адміністративної відповідальності за ч. 2 ст. 122 (порушення правил розташування транспортних засобів) КУпАП.

Також поліцейські розшукали водія Range Rover, який проїхав регульоване перехрестя на “червоний”. На нього склали адміністративну постанову за ч. 2 ст. 122 (проїзд на заборонний сигнал світлофора) КУпАП.