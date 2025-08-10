Live
Позашляховик проїхав перехрестя в центрі Харкова на червоний: як його покарали

Суспільство 10:20   10.08.2025
Олена Нагорна
Трьох водіїв, які порушили правила дорожнього руху, розшукали патрульні за відео із соцмереж.

Днями інспектори знайшли та притягнули до відповідальності водіїв автомобілів Volkswagen та Daewoo, які на дорозі з двостороннім рухом, що має не менше двох смуг в одному напрямку, виїхали на зустрічку, інформують в Управлінні патрульної поліції у Харківській області.

В обох випадках кермувальників притягнули до адміністративної відповідальності за ч. 2 ст. 122 (порушення правил розташування транспортних засобів) КУпАП.

Також поліцейські розшукали водія Range Rover, який проїхав регульоване перехрестя на “червоний”. На нього склали адміністративну постанову за ч. 2 ст. 122 (проїзд на заборонний сигнал світлофора) КУпАП.

Автор: Олена Нагорна
