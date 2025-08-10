Позашляховик проїхав перехрестя в центрі Харкова на червоний: як його покарали
Трьох водіїв, які порушили правила дорожнього руху, розшукали патрульні за відео із соцмереж.
Днями інспектори знайшли та притягнули до відповідальності водіїв автомобілів Volkswagen та Daewoo, які на дорозі з двостороннім рухом, що має не менше двох смуг в одному напрямку, виїхали на зустрічку, інформують в Управлінні патрульної поліції у Харківській області.
В обох випадках кермувальників притягнули до адміністративної відповідальності за ч. 2 ст. 122 (порушення правил розташування транспортних засобів) КУпАП.
Також поліцейські розшукали водія Range Rover, який проїхав регульоване перехрестя на “червоний”. На нього склали адміністративну постанову за ч. 2 ст. 122 (проїзд на заборонний сигнал світлофора) КУпАП.
