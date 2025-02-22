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Героїв соцмереж Харкова розшукала поліція: відео допомогло їх покарати

Суспільство 22:00   22.02.2025
Оксана Горун
Героїв соцмереж Харкова розшукала поліція: відео допомогло їх покарати Скриншот

Відео з водіями, які ігнорують правила руху в Харкові, опублікували в мережі, і воно відразу зацікавило Патрульну поліцію.

Троє порушників відповідатимуть за свої дії на дорогах Харкова. Патрульні розшукали водіїв “Daewoo Lanos”, “Renault” та “Audi”, подивившись у соцмережах, що ті витворяли на перехрестях.

“Днями інспектори розшукали та притягнули до відповідальності водія автомобіля Daewoo Lanos, який не виконав вимоги дорожнього знаку 5.16 “Напрямки руху по смугах” та здійснив рух прямо з крайньої правої смуги. На громадянина поліцейські склали адміністративну постанову за ч. 1 ст. 122 (Порушення вимог дорожніх знаків) КУпАП”, – повідомила пресслужба Патрульної поліції Харківщини.

Штраф отримав водій мікроавтобуса “Renault”. Той об’їхав зліва – слідом за тролейбусом – автомобілі, що стояли на перехресті, а потім прямо “під червоний” сигнал повернув праворуч.

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Третій “герой”, якому слава в соцмережах принесла адмінпротокол, — водій “Audi”, котрий проігнорував подвійну суцільну на Клочківській та виїхав на зустрічну смугу.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Лютого 2025 в 22:00;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Відео з водіями, які ігнорують правила руху в Харкові, опублікували в мережі, і воно відразу зацікавило Патрульну поліцію".