Героїв соцмереж Харкова розшукала поліція: відео допомогло їх покарати
Відео з водіями, які ігнорують правила руху в Харкові, опублікували в мережі, і воно відразу зацікавило Патрульну поліцію.
Троє порушників відповідатимуть за свої дії на дорогах Харкова. Патрульні розшукали водіїв “Daewoo Lanos”, “Renault” та “Audi”, подивившись у соцмережах, що ті витворяли на перехрестях.
“Днями інспектори розшукали та притягнули до відповідальності водія автомобіля Daewoo Lanos, який не виконав вимоги дорожнього знаку 5.16 “Напрямки руху по смугах” та здійснив рух прямо з крайньої правої смуги. На громадянина поліцейські склали адміністративну постанову за ч. 1 ст. 122 (Порушення вимог дорожніх знаків) КУпАП”, – повідомила пресслужба Патрульної поліції Харківщини.
Штраф отримав водій мікроавтобуса “Renault”. Той об’їхав зліва – слідом за тролейбусом – автомобілі, що стояли на перехресті, а потім прямо “під червоний” сигнал повернув праворуч.
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Третій “герой”, якому слава в соцмережах принесла адмінпротокол, — водій “Audi”, котрий проігнорував подвійну суцільну на Клочківській та виїхав на зустрічну смугу.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: админпротокол, водители, нарушение, нарушение ПДД, новини Харкова, патрульная полиция, соцсети, штраф;
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Лютого 2025 в 22:00;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Відео з водіями, які ігнорують правила руху в Харкові, опублікували в мережі, і воно відразу зацікавило Патрульну поліцію".