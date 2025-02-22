Дві людини поранені на Харківщині: постраждали на трасі

Російський БпЛА вдарив по цивільній автівці на виїзді з Куп’янська на Харківщині вранці 22 лютого.

“Чоловік та жінка отримали численні поранення. Обстріл стався 22 лютого близько 09:15 на виїзді з міста Куп’янськ. Постраждалих 63 і 56 років госпіталізували до лікарні. Транспортний засіб знищено вогнем”, – повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

Начальник Куп’янської РВА Андрій Канашевич в етері “Суспільного” уточнив, що на цій само дорозі та практично на тому ж місці напередодні російський дрон поранив трьох поліціянтів.

“Ворог застосовує будь-які засоби ураження по населених пунктах, які розташовані вздовж річки Оскіл, вздовж лінії фронту… І відповідно обстріли вглиб по населених пунктах, які розташовані у Кіндрашівській, Дворічанській, Куп’янській, Курилівській громадах – воно так само відбувається. Також зранку було повідомлення про обстріл зовсім з іншого боку – у Вільхуватській громаді, населений пункт Приколотне. Це Вовчанський напрямок Харківської області. Так само там був обстріл по відкритій місцевості. Наразі інформації щодо наслідків ще не надходило. Сподіватимемося, що там було все більш-менш нормально”, – сказав Канашевич.

У поліції зазначили, що розпочали кримінальне провадження за фактом воєнного злочину.