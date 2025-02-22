Два человека ранены на Харьковщине: пострадали на трассе

Российский БпЛА ударил по гражданскому автомобилю на выезде из Купянска на Харьковщине утром 22 февраля.

«Мужчина и женщина получили многочисленные ранения. Обстрел произошел 22 февраля около 09:15 на выезде из города Купянск. Пострадавших 63 и 56 лет госпитализировали в больницу. Транспортное средство уничтожено огнем», — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Начальник Купянской РВА Андрей Канашевич в эфире «Суспільного» уточил, что на этой же дороге и практически в том же месте накануне российский дрон ранил трех полицейских.

«Враг применяет любые средства поражения по населенным пунктам, расположенным вдоль реки Оскол, вдоль линии фронта… И соответственно обстрелы вглубь по населенным пунктам, которые расположены в Кондрашовской, Двуречанской, Купянской, Куриловской громадах также происходят. Также утром было сообщение об обстреле совсем с другой стороны – в Ольховатской громаде, населенный пункт Приколотное. Это Волчанское направление Харьковской области. Также там был обстрел по открытой местности. Пока информации о последствиях еще не поступало. Будем надеяться, что там было все более-менее нормально», — сказал Канашевич.

В полиции отметили, что начали уголовное производство по факту военного преступления.