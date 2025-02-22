КАБы и «шахеды» атаковали ночью Харьковщину: есть разрушения — Синегубов

Ночью с 21 на 22 февраля армия РФ нанесла авиаудары по двум приграничным громадам Харьковской области. Вражеские БпЛА атаковали тыловой район.

«23:01 21 февраля. Лозовский р-н, Близнюковская ТГ, с. Близнюки, территория гражданского предприятия. В результате попадания БпЛА «Герань-2» повреждена крыша складского здания. Попадание второго БпЛА «Герань-2″ – в складское здание другого гражданского предприятия, горела крыша на площади 20 кв. м», — сообщил утром 22 февраля начальник ХОВА Олег Синегубов.

В течение ночи армия РФ ударила по Харьковской области КАБами.

«22 февраля, около 04:15, Харьковский р-н., Дергачевская ТГ, с. Лобановка. В результате удара КАБ разрушен частный жилой дом с последующим возгоранием. Пострадавших нет. 22 февраля, 04:22, Богодуховский р-н., Золочевская ТГ, с. Макариха. Попадание КАБ в землю. Пострадавших нет и повреждений», — написал Синегубов.

В течение суток под постоянными атаками была Боровская громада. Армия РФ забрасывала Боровщину авиабомбами. Есть разрушения — без пострадавших. Одна из бомб, ударив по самой Боровой повредила высоковольтную линию электропередач. Населенный пункт частично обесточен, восстановительные работы еще идут. Также под атакой был Богодуховский район — особенно досталось приграничной Золочевской громаде.

«11:05, Богодуховский р-н., Золочевская ТГ, пос. Золочев. В результате попадания в дорогу КАБ горели автомобили, повреждены два жилых дома, здание Центра занятости, двухэтажный многоквартирный жилой дом и магазин. Пострадали пять человек (три женщины и два мужчины). Один мужчина — работник экстренной помощи — находится дома, три женщины и один мужчина госпитализированы в медицинское учреждение», — проинформировал начальник ХОВА.

На территории громады также была попадания КАБов по открытой местности. В Купянском районе продолжаются налеты дронов — как «молний», так и FPV. Также FPV атаковали Липецкую громаду, а в Нововодолажской ТГ обнаружили обломки «шахеда».

«17:05, Изюмский р-н, Изюмская ТГ, с. Каменка, на территории полигона бытовых отходов обнаружили обломки ракеты (тип устанавливается)», — дополнил Синегубов.