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Новости Харькова — главное за 21 февраля: удары, пожар, спортсмены с медалями

Украина 15:23   21.02.2025
Николь Костенко-Лагутина
Новости Харькова — главное за 21 февраля: удары, пожар, спортсмены с медалями Фото: Василий Голосный

Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».

15:23

Два российских генерала заочно получили подозрения в уничтожении дамбы Оскольского водохранилища на Харьковщине осенью 2022 года

По данным пресс-секретаря УСБУ в Харьковской области Владислава Абдула, речь идет о генерал-лейтенанте Олеге Цокове и генерал-лейтенанте Олеге Маковецком.

«По приказу Цокова 12 сентября 2022 подчиненные ему инженерно-саперные подразделения заминировали и взорвали щит первого затвора и дорожного перекрытия между зданием ГЭС и галереей стационарных механизмов. Одновременно авиационные группы рашистов под командованием Маковецкого прикрывали вражеских саперов с воздуха», — сообщили правоохранители.

В СБУ добавили, что с 13 по 30 сентября российские бомбардировщики регулярно обстреливали плотину авиабомбами типа ФАБ-250, ФАБ-500, ОФАБ-500ШЛ и КАБ-1500.

«Это привело к неконтролируемой утечке воды из акватории водохранилища на площади более 120 квадратных километров», — установили правоохранители.

По их подсчетам, ущерб, нанесенный окружающей среде составляет почти 4 млрд грн.

приказали разрушить дамбу на Харьковщине
Фото: Владислав Абдула

14:39

Авиаудар по Золочеву: фото и видео последствий

«21 февраля около 11:00 ВС РФ нанесли авиационный удар по поселку Золочев. КАБ попал в дорогу недалеко от частного жилого сектора. Загорелся автомобиль. Повреждены, по меньшей мере, шесть жилых домов, здание Центра занятости, энерго- и газосети. Еще два частных домовладения разрушены полностью», — сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

Ранения и острую реакцию на стресс получили двое мужчин и три женщины.

удар по Золочеву
Фото: Харьковская областная прокуратура

В ГУ ГСЧС в Харьковской области отметили, что оперативно ликвидировали пожар, который произошел в результате удара.

Видео: ГУ ГСЧС в Харьковской области

12:54

Количество пострадавших в результате обстрела Золочева возросло до пяти

«Осколковые ранения и острую реакцию на стресс получили пять человек – 55 и 63-летние мужчины, а также женщины в возрасте 51, 60 и 72 лет. Кроме этого, уничтожены автомобиль и два дома, еще четыре домовладения повреждены. Также зафиксированы попадания на лугах в поселке Золочев и окрестностях села Орешанка», — сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

12:47

С медалями вернулись харьковские спортсмены из «Игр Непокоренных»

21 февраля из «Игр Непокоренных-2025» вернулись двое спортсменов из Харьковщины – Роман Полтавец и Михаил Тарасенко. По данным главы ХОВА Олега Синегубова, в этом году «Игры Непокоренных» прошли в канадских Ванкувере и Уистлере. Команда была представлена ​​самым большим составом в своей истории: участие в соревнованиях приняли 35 украинских ветеранов и военнослужащих.

«В соревнованиях по волейболу сидя наша команда, в составе которой были Роман и Михаил, победила Великобританию и завоевала бронзу. Награда стала первой медалью в командном виде», – рассказали в ОВА.

спортсмены с Харьковщины
Фото: Олег Синегубов

11:45

Четверо раненых, есть разрушения: враг обстрелял Золочев

«Сегодня около 11:00 враг атаковал поселок Золочев Богодуховского района. В результате попадания КАБ в дорогу загорелся автомобиль, повреждены 3 частных и 1 многоквартирный здания и административные здания. Пострадали 4 местных жителя – один пострадавший был госпитализирован. Профильные службы работают на месте происшествия», – написали в ХОВА.

Обстрел Золочева 21 февраля 2025
Фото: ХОВА

11:05

Утром россияне атаковали авто полицейских в Купянске – пострадали трое копов

«По данным следствия, в г. Купянск 21 февраля около 08:00 вражеский беспилотник попал в служебный автомобиль полиции. Трое правоохранителей получили акубаротравмы. Медики оказывают им помощь. Транспортное средство получило повреждения», – сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

Правоохранители установили, что враг атаковал Купянск БпЛА «Молния».

08:51

ГСЧС: ночью на Богодуховщине в пожаре погиб мужчина – горела кровать и вещи

В течение суток спасатели потушили 11 пожаров, один из них возник из-за обстрелов РФ, передают в облуправлении ГСЧС в Харьковской области.

Ночью, в 02:18, в селе Снежков Богодуховского района произошел смертельный пожар.

«В двухэтажном доме на втором этаже в жилой комнате горели кровать и домашние вещи на площади 2 м кв. В ее очаге пожарные обнаружили тело 59-летнего мужчины. Причина возгорания – устанавливается», – пишут в ГСЧС.

Также спасатели напомнили, что накануне днем из-за удара вражеской авиации в Купянске-Узловом горела хозпостройка. Пострадали двое людей.

«Также спасатели привлекались к обследованию территории в результате обстрела поселка Большой Бурлук Купянского района», – добавили пожарные.

08:40

Ночью россияне обстреляли Караван – подробности сообщил Синегубов

Утром 21 февраля начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, куда прилетало в течение суток, а также – какие разрушения в области из-за обстрелов.

Ночью в 02:41 россияне обстреляли село Караван Харьковского района – зафиксировали падения обломков «Шахеда». А накануне утром враг ударил по Богодуховскому району.

«10:30 Богодуховский р-н, Золочевская ТГ. 2 КАБ попали в открытую местность на окраине с. Светличное; 2 КАБ – в открытую местность на окраине с. Сосновка; 1 КАБ – в открытую местность на окраине с. Бородянка. Информация о пострадавших и повреждениях не поступала», – передает Синегубов.

Днем под ударом оказался Берестинский район – «Шахед» прилетел по гражданскому предприятию.

«20 февраля 23:58 Купянский р-н, Великобурлукская ТГ, с. Великий Бурлук. В результате попадания на открытой территории КАБ повреждены 2 частных дома и 3 автомобиля, из них — 2 кареты экстренной помощи», – уточнил начальник ХОВА.

08:25

Генштаб: 121 бой зафиксировали за сутки, какая ситуация на Харьковщине

О боях в Харьковской области, а также вражеских обстрелах проинформировал в сводке за 21 февраля Генштаб ВСУ.

На Харьковском направлении зафиксировали три штурма в районе Волчанска и Западного. На Купянщине было семь боев около Загрызово и Петропавловки.

«Враг нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам три ракетных и 93 авиационных удара, применил 17 ракет и сбросил 151 управляемую авиабомбу. Кроме того, совершил более 5500 обстрелов, из них 129 – из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 2650 дронов-камикадзе», – уточнили в Генштабе.

Всего же за сутки был 121 бой на разных участках фронта.

07:07

Атака беспилотников и пуски баллистики: ночные тревоги в Харькове и области

Накануне вечером соседние регионы атаковали вражеские беспилотники – в 19:37 Воздушные силы ВСУ объявили тревогу в Харькове и области. 

После полуночи несколько БпЛА зафиксировали и на Харьковщине.  

Лишь в 03:01 угроза ударов дронами миновала, прозвучал отбой. А в 04:28 тревогу включили из-за угрозы применения баллистики. 

На этот раз тревога звучала недолго – уже через 20 минут, в 04:49, защитники неба объявили отбой.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 21 февраля 2025 в 15:23;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».".