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Генштаб: на Харьковском направлении враг не атаковал, на Купянском – идет бой

Фронт 16:48   21.02.2025
Виктория Яковенко
Генштаб: на Харьковском направлении враг не атаковал, на Купянском – идет бой Фото: Генштаб ВСУ

О ситуации на Харьковском и Купянском направлениях сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

На Харьковском направлении противник наступательных действий не проводил. Однако ударил из авиации по поселку Золочев.

Три штурма оккупантов остановили украинские воины вблизи Загрызово на Купянском направлении. Еще один бой продолжается.

«С начала суток общее количество боевых столкновений вдоль всей линии фронта составляет 53. Силы обороны держат рубежи и принимают необходимые меры для недопущения прорыва обороны», — отметили в Генштабе.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 21 февраля 2025 в 16:48;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О ситуации на Харьковском и Купянском направлениях сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.".