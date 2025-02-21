Генштаб: на Харьковском направлении враг не атаковал, на Купянском – идет бой

О ситуации на Харьковском и Купянском направлениях сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

На Харьковском направлении противник наступательных действий не проводил. Однако ударил из авиации по поселку Золочев.

Три штурма оккупантов остановили украинские воины вблизи Загрызово на Купянском направлении. Еще один бой продолжается.

«С начала суток общее количество боевых столкновений вдоль всей линии фронта составляет 53. Силы обороны держат рубежи и принимают необходимые меры для недопущения прорыва обороны», — отметили в Генштабе.