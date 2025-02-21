«Волчанск перестал существовать» — ОТГВ «Харьков» (видео)

О ситуации в Волчанске и в районе Липцев в Харьковской области рассказал в эфире нацмарафона пресс-секретарь ОТГВ «Харьков» Евгений Романов.

«Волчанск перестал существовать. Там сплошные развалины, то, что оставили враги от украинского города. Но эту землю защищают украинские военнослужащие и не дают врагу продвинуться в Волчанске. Сейчас погода зимняя, замерзшая река доставляет хлопот нашим защитникам. Враг активизировал авиацию. За прошедшие сутки враг нанес шесть авиаударов с применением 15 КАБов», — сказал Романов.

Ситуация в районе Липцев – стабильная, продолжил он. Однако противник постоянно наносит удары и держит СОУ «в тонусе» — пытается прощупать оборону и иногда привлекает свои ДРГ.

Романов также ответил, активизировались ли россияне в связи с приближением третьей годовщины полномасштабного вторжения РФ.

«Мы наблюдаем постепенное увеличение артобстрелов и налетов дронов, когда позволяет работать погода. Если солнечные дни, нет снега, то есть определенное увеличение огневого воздействия. Очень существенно влияет погода – выпал снег, ударил мороз – это не позволяет долго летать дронам как нашим, так и вражеским. Враг мерзнет, ​​враг страдает», — отметила Романов.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»