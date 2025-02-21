«Вовчанськ перестав існувати» – ОТУВ «Харків» (відео)
Про ситуацію у Вовчанську та в районі Липців на Харківщині розповів в етері нацмарафону речник ОТУВ «Харків» Євгеній Романов.
«Вовчанськ перестав існувати. Там суцільні руїни, те, що залишили вороги від українського міста. Але цю землю боронять українські військовослужбовці і не дають ворогу просунутись у Вовчанську. Зараз погода зимна, замерзла річка і це додає клопоту нашим оборонцям. Ворог активізував авіацію. За минулу добу ворог завдав шість авіаударів із застосуванням 15 КАБів», – сказав Романов.
Ситуація в районі Липців – стабільна, продовжив він. Однак супротивник постійно завдає ударів і тримає СОУ «в тонусі» – намагається промацати оборону й іноді залучає свої ДРГ.
Романов також відповів, чи активізувалися росіяни у зв’язку із наближенням третьої річниці повномасштабного вторгнення РФ.
«Ми спостерігаємо поступове збільшення артобстрілів і нальотів дронів, коли дозволяє роботи погода. Якщо сонячні дні, немає снігу, то є певне збільшення вогневого впливу. Дуже суттєво впливає погода – випав сніг, вдарив мороз – це не дає можливості довго літати дронам як нашим, так і ворожим. Ворог мерзне, ворог страждає», – зазначив Романов.
Відео: національний телемарафон “Єдині новини”
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- Категорії: Фронт, Харків; Теги: війна, вовчанськ, ОТГВ "Харьков", погода, фронт;
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Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про ситуацію у Вовчанську та в районі Липців на Харківщині розповів в етері нацмарафону речник ОТУВ «Харків» Євгеній Романов.".