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Генштаб: на Харківському напрямку ворог не атакував, на Куп’янському – йде бій

Фронт 16:48   21.02.2025
Вікторія Яковенко
Генштаб: на Харківському напрямку ворог не атакував, на Куп’янському – йде бій Фото: Генштаб ЗСУ

Про ситуацію на Харківському та Куп’янському напрямках повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

На Харківському напрямку супротивник наступальних дій не проводив. Проте, вдарив з авіації по селищу Золочів.

Три штурми окупантів зупинили українські воїни поблизу Загризового на Куп’янському напрямку. Ще один бій триває.

«З початку доби загальна кількість бойових зіткнень вздовж усієї лінії фронту складає 53. Сили оборони тримають рубежі та вживають необхідних заходів для недопущення прориву оборони», – зазначили у Генштабі.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Лютого 2025 в 16:48;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про ситуацію на Харківському та Куп’янському напрямках повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.".