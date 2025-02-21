Генштаб: 121 бой зафиксировали за сутки, какая ситуация на Харьковщине
О боях в Харьковской области, а также вражеских обстрелах проинформировал в сводке за 21 февраля Генштаб ВСУ.
На Харьковском направлении зафиксировали три штурма в районе Волчанска и Западного. На Купянщине было семь боев около Загрызово и Петропавловки.
«Враг нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам три ракетных и 93 авиационных удара, применил 17 ракет и сбросил 151 управляемую авиабомбу. Кроме того, совершил более 5500 обстрелов, из них 129 – из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 2650 дронов-камикадзе», – уточнили в Генштабе.
Всего же за сутки был 121 бой на разных участках фронта.
Также в Генштабе обновили данные о потерях россиян.
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- Категории: Украина, Фронт, Харьков; Теги: бои, генштаб, фронт, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 21 февраля 2025 в 08:21;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О боях на Харьковщине, а также вражеских обстрелах проинформировал в сводке за 21 февраля Генштаб ВСУ.".