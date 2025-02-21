Генштаб: 121 бій зафіксували за добу, яка ситуація на Харківщині
Про бої в Харківській області, а також ворожі обстріли поінформував у зведенні за 21 лютого Генштаб ЗСУ.
На Харківському напрямку зафіксували три штурми в районі Вовчанська та Западного. На Куп’янщині було сім боїв біля Загризового та Петропавлівки.
“Ворог завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах трьох ракетних та 93 авіаційних ударів, застосував 17 ракет та скинув 151 керовану авіабомбу. Крім цього, здійснив понад 5500 обстрілів, з них 129 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2650 дронів-камікадзе“, – пишуть у Генштабі.
Загалом за добу був 121 бій на різних ділянках фронту.
Також у Генштабі оновили дані про втрати росіян.
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Лютого 2025 в 08:21;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про бої в Харківській області, а також ворожі обстріли поінформував у зведенні за 21 лютого Генштаб ЗСУ.".