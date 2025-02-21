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ISW: на жодному напрямку РФ не просунулась, але вигадала нові фейкові успіхи

Україна 07:28   21.02.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
ISW: на жодному напрямку РФ не просунулась, але вигадала нові фейкові успіхи

ЗС РФ продовжили атакувати позиції українських військових на Харківському, Куп’янському та Борівському напрямках.

Як повідомляють аналітики Інституту вивчення війни (ISW), на Борівському напрямку ворог атакував у районі Загризового та біля Макіївки. Просунутися не зміг, проте заявив про успіхи. Підтвердити їх не вдалося.

“Російські блогери стверджували, що російські війська просунулися на захід від Кругляківки (на північ від Борової), на південь від Лозової (на північний схід від Борової) та на південний захід від Макіївки”, – зазначили в ISW.

Те саме стосується і Куп’янського напрямку. Як стверджують аналітики, росіяни поширили чергову фейкову інформацію про “перемоги” на цій ділянці фронту.

“Російські блогери стверджували, що російські війська просунулися на північ від Кіндрашівки (на північ від Куп’янська), на південний схід від Петропавлівки та на північ від Степової Новоселівки”, – пишуть в Інституті вивчення війни.

Незмінною залишилася і ситуація на півночі Харківщини. Бої в районі Вовчанська не принесли окупантам жодних успіхів.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Лютого 2025 в 07:28;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "ЗС РФ продовжили атакувати позиції українських військових на Харківському, Куп’янському та Борівському напрямах. ".