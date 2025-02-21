ISW: ни на одном направлении РФ не продвинулась, выдумала новые ложные успехи
ВС РФ продолжили атаковать позиции украинских военных на Харьковском, Купянском и Боровском направлении.
Как сообщают аналитики Института изучения войны (ISW), на Боровском направлении враг атаковал в районе Загрызово и около Макеевки. Продвинуться не смог, однако все равно заявил об успехах. Подтвердить их так и не удалось.
«Российские блогеры утверждали, что российские войска продвинулись к западу от Кругляковки (к северу от Боровой), к югу от Лозовой (к северо-востоку от Боровой) и к юго-западу от Макеевки», – отметили в ISW.
То же самое касается и Купянского направления. Как утверждают аналитики, россияне распространили очередную фейковую информацию о «победах» на этом участке фронта.
«Российские блогеры утверждали, что российские войска продвинулись к северу от Кондрашовки (к северу от Купянска), к юго-востоку от Петропавловки и к северу от Степной Новоселовки», – пишут в Институте изучения войны.
Неизменной осталась и ситуацию на севере Харьковщины. Бои в районе Волчанска не принесли оккупантам каких-либо успехов.
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- Категории: Украина, Фронт, Харьков; Теги: isw, інститут вивчення війни, аналитики, институт изучения войны, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 21 февраля 2025 в 07:28;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ВС РФ продолжили атаковать позиции украинских военных на Харьковском, Купянском и Боровском направлении.".