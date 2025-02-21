ISW: ни на одном направлении РФ не продвинулась, выдумала новые ложные успехи

ВС РФ продолжили атаковать позиции украинских военных на Харьковском, Купянском и Боровском направлении.

Как сообщают аналитики Института изучения войны (ISW), на Боровском направлении враг атаковал в районе Загрызово и около Макеевки. Продвинуться не смог, однако все равно заявил об успехах. Подтвердить их так и не удалось.

«Российские блогеры утверждали, что российские войска продвинулись к западу от Кругляковки (к северу от Боровой), к югу от Лозовой (к северо-востоку от Боровой) и к юго-западу от Макеевки», – отметили в ISW.

То же самое касается и Купянского направления. Как утверждают аналитики, россияне распространили очередную фейковую информацию о «победах» на этом участке фронта.

«Российские блогеры утверждали, что российские войска продвинулись к северу от Кондрашовки (к северу от Купянска), к юго-востоку от Петропавловки и к северу от Степной Новоселовки», – пишут в Институте изучения войны.

Неизменной осталась и ситуацию на севере Харьковщины. Бои в районе Волчанска не принесли оккупантам каких-либо успехов.