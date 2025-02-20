Где покупают жилье жители Харьковщины вместо разбитых домов: данные ХОВА

1484 жителя Харьковщины, чьи квартиры и дома были уничтожены в результате обстрелов, уже приобрели себе новое жилье в рамках программы «єВідновлення». Большинство осталось в регионе – в Харькове, Изюмской и Чугуевской громадах.

Некоторые переехали в Киевскую, Львовскую, Днепропетровскую, Полтавскую, Закарпатскую и другие области, сообщили в ХОВА.

В Харьковской области с использованием жилищных сертификатов приобрели 947 объектов недвижимого имущества – 743 квартиры и 204 частных дома. Общая стоимость этого жилья составляет более 1,6 млрд грн, добавили в ХОВА.

В общем в 36 громадах региона комиссии сформировали 4613 сертификатов на компенсацию за уничтоженное имущество на общую сумму более 6,3 млрд грн.

«В общем в области подано 47 719 заявлений для получения денежной помощи на ремонт поврежденного жилья. 30 335 заявителей уже получили денежную помощь для ремонта жилья, поврежденного в результате действий оккупантов. На счета заявителей было зачислено более 3 миллиардов гривен. Еще для 493 заявителей передано на выплату средства более чем на 48,8 миллиона гривен», — отметили в ОВА.