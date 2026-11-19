Из-за военного положения на коммунальных предприятиях Богодуховского района не хватает работников.

На территории Богодуховского района действуют 11 коммунальных предприятий, одно из них прекращает работу в связи с ситуацией в сфере безопасности, сообщил МГ «Объектив» Евгений Шаповал, начальник Богодуховской районной государственной администрации.

Задолженность по выплате заработной платы работникам коммунальных предприятий отсутствует по состоянию на 6 ноября 2026 года. Однако из-за военного положения существует дефицит кадров.

Например, на предприятиях, предоставляющих услуги по водоснабжению и водоотведению, общая численность работников согласно штатному расписанию должна составлять 219 человек, а фактическая — 156 человек.

Еще более сложная ситуация с кадрами на предприятиях Богодуховского района, которые предоставляют услуги по обращению с бытовыми отходами. Там по штатному расписанию должен быть 381 работник, а фактически работают 283 человека.

Ранее «Объектив» сообщал, как под постоянной угрозой FPV проходят обследования разрушенного и уничтоженного жилья в многострадальной Золочевской громаде. Также стало известно, почему на Богодуховщине не строят подземные укрытия. Кроме того, 73 первичных модульных укрытия установят в Богодуховском районе.