Де купують житло жителі Харківщини замість розбитих будинків: дані ХОВА

1484 жителі Харківщини, чиї квартири й будинки були знищені внаслідок обстрілів, вже придбали собі нове житло в межах програми «єВідновлення». Більшість залишилася в регіоні – у Харкові, Ізюмській та Чугуївській громадах.

Деякі переїхали до Київської, Львівської, Дніпропетровської, Полтавської, Закарпатської та інших областей, повідомили у ХОВА.

На Харківщині з використанням житлових сертифікатів придбали 947 об’єкти нерухомого майна – 743 квартири та 204 приватні будинки. Загальна вартість цього житла становить понад 1,6 млрд грн, додали у ХОВА.

Загалом у 36 громадах регіону комісії сформували 4613 сертифікатів на компенсацію за знищене майно на загальну суму понад 6,3 млрд грн.

«Загалом в області подано 47 719 заяв для отримання грошової допомоги на ремонт пошкодженого житла. 30 335 заявників вже отримали грошову допомогу для ремонту житла, пошкодженого внаслідок дій окупантів. На рахунки заявників було зараховано понад 3 мільярди гривень. Ще для 493 заявників передано на виплату кошти на більш як 48,8 мільйона гривень», – зазначили в ОВА.