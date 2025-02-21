Ночью россияне обстреляли Караван – подробности сообщил Синегубов
Утром 21 февраля начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, куда прилетало в течение суток, а также – какие разрушения в области из-за обстрелов.
Ночью в 02:41 россияне обстреляли село Караван Харьковского района – зафиксировали падения обломков «Шахеда». А накануне утром враг ударил по Богодуховскому району.
«10:30 Богодуховский р-н, Золочевская ТГ. 2 КАБ попали в открытую местность на окраине с. Светличное; 2 КАБ – в открытую местность на окраине с. Сосновка; 1 КАБ – в открытую местность на окраине с. Бородянка. Информация о пострадавших и повреждениях не поступала», – передает Синегубов.
Днем под ударом оказался Берестинский район – «Шахед» прилетел по гражданскому предприятию.
«20 февраля 23:58 Купянский р-н, Великобурлукская ТГ, с. Великий Бурлук. В результате попадания на открытой территории КАБ повреждены 2 частных дома и 3 автомобиля, из них — 2 кареты экстренной помощи», – уточнил начальник ХОВА.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: обстрелы, синегубов, Харьков, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 21 февраля 2025 в 08:36;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 21 февраля начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, куда прилетало в течение суток, а также какие разрушения в области из-за обстрелов.".