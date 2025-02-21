Ночью россияне обстреляли Караван – подробности сообщил Синегубов

Утром 21 февраля начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, куда прилетало в течение суток, а также – какие разрушения в области из-за обстрелов.

Ночью в 02:41 россияне обстреляли село Караван Харьковского района – зафиксировали падения обломков «Шахеда». А накануне утром враг ударил по Богодуховскому району.

«10:30 Богодуховский р-н, Золочевская ТГ. 2 КАБ попали в открытую местность на окраине с. Светличное; 2 КАБ – в открытую местность на окраине с. Сосновка; 1 КАБ – в открытую местность на окраине с. Бородянка. Информация о пострадавших и повреждениях не поступала», – передает Синегубов.

Днем под ударом оказался Берестинский район – «Шахед» прилетел по гражданскому предприятию.

«20 февраля 23:58 Купянский р-н, Великобурлукская ТГ, с. Великий Бурлук. В результате попадания на открытой территории КАБ повреждены 2 частных дома и 3 автомобиля, из них — 2 кареты экстренной помощи», – уточнил начальник ХОВА.