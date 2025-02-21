Вночі росіяни обстріляли Караван – подробиці повідомив Синєгубов

Вранці 21 лютого начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, куди прилітало протягом доби, а також – які руйнування в області через обстріли.

Вночі о 02:41 росіяни обстріляли село Караван Харківського району – зафіксували падіння уламків “Шахеда”. А напередодні вранці ворог ударив по Богодухівському району.

“10:30 Богодухівський р-н, Золочівська ТГ. 2 КАБ влучили у відкриту місцевість на околиці с. Світлічне; 2 КАБ – у відкриту місцевість на околиці с. Соснівка; 1 КАБ – у відкриту місцевість на околиці с. Баранівка. Інформація про постраждалих та пошкодження не надходила”, – написав Синєгубов.

Вдень під ударом опинився Берестинський район – “Шахед” прилетів по цивільному підприємству.

“20 лютого 23:58 Куп’янський р-н, Великобурлуцька ТГ, с. Великий Бурлук. Внаслідок влучання на відкритій території КАБ пошкоджено 2 приватних будинки та 3 автівки, з них – 2 карети екстреної допомоги”, – уточнив начальник ХОВА.