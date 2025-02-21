С медалями вернулись харьковские спортсмены из «Игр Непокоренных»: их истории
21 февраля из «Игр Непокоренных-2025» вернулись двое спортсменов с Харьковщины – Роман Полтавец и Михаил Тарасенко.
По данным главы ХОВА Олега Синегубова, в этом году «Игры Непокоренных» прошли в канадских Ванкувере и Уистлере. Команда была представлена самым большим составом в своей истории: участие в соревнованиях приняли 35 украинских ветеранов и военнослужащих.
«В соревнованиях по волейболу сидя наша команда, в составе которой были Роман и Михаил, победила Великобританию и завоевала бронзу. Награда стала первой медалью в командном виде», – рассказали в ОВА.
Роман Полтавец – ветеран из Кегичевщины Берестинского района. В первые дни полномасштабного вторжения РФ Роман встал в ряды ВСУ. В июне 2022 года получил тяжелое ранение, после которого вернулся на Кегичевщину.
Михаил Тарасенко родился и вырос в Харькове. С началом вторжения стал в ряды ВСУ и поехал на учебу в Великобританию. Уже в Украине прошел подготовку сапера и после получения сертификата взялся за выполнение боевых задач. На Запорожском направлении Михаил получил тяжелое ранение, взорвавшись на противопехотной мине.
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- • Дата публикации материала: 21 февраля 2025 в 12:42;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "21 февраля из «Игр Непокоренных-2025» вернулись двое спортсменов с Харьковщины – Роман Полтавец и Михаил Тарасенко.".