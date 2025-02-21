Із медалями повернулися харківські спортсмени з «Ігор Нескорених» (фото)
21 лютого з «Ігор Нескорених-2025» повернулися двоє спортсменів з Харківщини – Роман Полтавець та Михайло Тарасенко.
За даними голови ХОВА Олега Синєгубова, цьогоріч «Ігри Нескорених» відбулися у канадських Ванкувері та Вістлері. Команда була представлена найбільшим складом у своїй історії: участь у змаганнях взяли 35 українських ветеранів та військовослужбовців.
«У змаганнях з волейболу сидячи наша команда, у складі якої були Роман і Михайло, перемогла Велику Британію та виборола бронзу. Нагорода стала першою медаллю у командному виді», – розповіли в ОВА.
Роман Полтавець – ветеран з Кегичівщини Берестинського району. У перші дні повномасштабного вторгнення РФ Роман став до лав ЗСУ. У червні 2022 року отримав тяжке поранення, після якого повернувся до Кегичівщини.
Михайло Тарасенко народився і виріс в Харкові. З початком вторгнення став до лав ЗСУ та поїхав на навчання у Велику Британію. Вже в Україні пройшов підготовку на сапера та після отримання сертифіката взявся за виконання бойових завдань. На Запорізькому напрямку Михайло отримав тяжке поранення, підірвавшись на протипіхотній міні.
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Лютого 2025 в 12:42;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "21 лютого з «Ігор Нескорених-2025» повернулися двоє спортсменів з Харківщини – Роман Полтавець та Михайло Тарасенко.".