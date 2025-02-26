Винагороди отримають призери «Ігор Нескорених-2025» з Харківщини

Цього року на «Іграх Нескорених» Роман Полтавець та Михайло Тарасенко із Харківської області вибороли «бронзу», повідомляє ХОВА.

Цьогоріч на «Іграх Нескорених» двоє спортсменів з Харківщини – Роман Полтавець і Михайло Тарасенко – виступали у складі національної збірної України. Команда виборола «бронзу» на змаганнях з волейболу сидячи. Михайло і Роман отримають грошову винагороду у розмірі 60 тисяч гривень кожному від ХОВА.

Також грошову винагороду отримують тренери воїнів-спортсменів, а саме 80% від премії призерів.

«Ми – двоє чоловіків, які виявили ініціативу та зголосилися представляти Харківську область. Для мене особисто це має особливе значення, адже Харківщина – мій рідний край. Тут я народився, виріс, здобув освіту, тут живу і працюю. Тому для мене було принципово важливо мати можливість представляти на змаганнях мій регіон», – зазначив призер «Ігор Нескорених-2025» з Харківщини Роман Полтавець.

Нагадаємо, Національна збірна України закінчила «Ігри Нескорених-2025» з показником у 32 медалі: 12 золотих, 11 срібних і 9 бронзових.

«Я обрав саме волейбол, адже мені хотілося грати в командному виді спорту. Знову відчути цей дух братерства, єдності», – додав призер «Ігор Нескорених-2025» з Харківщини Михайло Тарасенко.