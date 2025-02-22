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Вишиванку принцу Гаррі подарував ветеран із Харківської області (фото)

Спорт 18:01   22.02.2025
Оксана Горун
Вишиванку принцу Гаррі подарував ветеран із Харківської області (фото) Фото: Берестинська РДА

Ветеран із Кегичівської громади Роман Полтавець повернувся до Харкова з “Ігор Нескорених” із бронзовою медаллю, а також – з фото з британським принцом Гаррі.

“Наш земляк підготував подарунок для принца Гаррі – вишиванку, яку подарував йому під час зустрічі з ним”, – повідомила Берестинська РДА.

Роман Полтавець у 2018-2019 роках був депутатом Кегичівської сільської ради, працював завгоспом у школі та займався спортом: футболом і мініфутболом. Він пішов у військкомат у перші дні російського повномасштабного вторгнення та приєднався до легендарної харківської 92-ї бригади.

Ветеран Роман Полтавець – учасник Ігор Нескорених
Фото: Берестинська РДА

Поранення отримав у червні 2022 року, внаслідок якого втратив ногу. Він так хотів ходити, що вже через тиждень здивував лікарів, почавши пересуватись без милиць. Говорить, що тренувався навіть тоді, коли медики йшли додому. А потім, вже на протезі, підкорив Говерлу“, – пишуть про земляка в Берестинській РДА.

У Кегичівській громаді колишній депутат та ветеран очолив громадську організацію “Союз ветеранів “Незламні”. Подати заявку на участь в “Іграх непокорених” Роману запропонували в селищній раді Кегичівки.

“Як говорив Роман, здивуванню його не було меж, коли зателефонували й сказали приїжджати”, – зазначили в РДА.

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Принц Гарії та учасники Ігор Нескорених 2025
Фото: Берестинська РДА

А потім у Канаді збірна України, у складі якої був і Роман, виборола “бронзу” в командних змаганнях з волейболу. Ця нагорода стала першою для України у командному виді спорту. Усього ж українці привезли додому 30 медалей: 12 золотих, 11 срібних та сім бронзових.

“Крім того, Роман посів п’яте місце в гірських лижах та ввійшов в десятку кращих спортсменів по скелетону з 50 учасників, спустившись по серпантину без попередніх тренувань”, – повідомили земляки про свого непереможного ветерана.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Лютого 2025 в 18:01;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ветеран із Кегичівської громади Роман Полтавець повернувся до Харкова з “Ігор Нескорених” із бронзовою медаллю, а також – з фото з британським принцом Гаррі".