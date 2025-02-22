Вышиванку принцу Гарри подарил ветеран из Харьковской области (фото)

Ветеран из Кегичевской громады Роман Полтавец вернулся в Харьков с «Игр Непокоренных» с бронзовой медалью, а также — фото с британским принцем Гарри.

«Наш земляк подготовил подарок для принца Гарри – вышиванку, которую подарил ему во время встречи с ним», — сообщила Берестинская РГА.

Роман Полтавец в 2018-2019 годах был депутатом Кегичевского сельского совета, работал завхозом в школе и занимался спортом: футболом и минифутболом. Он пошел в военкомат в первые дни российского полномасштабного вторжения и присоединился к легендарной харьковской 92-й бригаде.

«Ранение получил в июне 2022 года, в результате которого потерял ногу. Он так хотел ходить, что уже через неделю удивил врачей, начав передвигаться без костылей. Говорит, что тренировался даже тогда, когда медики уходили домой. А потом, уже на протезе, покорил Говерлу», — пишут о земляке в Берестинской РГА.

В Кегичевской громаде бывший депутат и ветеран возглавил общественную организацию «Союз ветеранов «Незламні». Подать заявку на участие в «Играх непокоренных» Роману предложили в поссовете Кегичевки.

«Как говорил Роман, удивлению его не было предела, когда позвонили по телефону и сказали приезжать», — отметили в РГА.

А потом в Канаде сборная Украины, в составе которой был и Роман, завоевала «бронзу» в командных соревнованиях по волейболу. Эта награда стала первой для Украины в командном виде спорта. Всего же украинцы привезли домой 30 медалей: 12 золотых, 11 серебряных и 7 бронзовых.

«Кроме того, Роман занял пятое место в горных лыжах и вошел в десятку лучших спортсменов по скелетону из 50 участников, спустившись по серпантину без предварительных тренировок», — сообщили земляки про своего непобедимого ветерана.