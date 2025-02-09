Объятия с Принцем Гарри и участие харьковчан: «Игры Непокоренных» стартовали
Invictus Games стартовали в Канаде сегодня, 9 февраля.
Как уточнил начальник ХОВА Олег Синегубов, в этом году Украина впервые выйдет наибольшей командой за всю историю – нашу страну представят 35 спортсменов. Все они – ветераны и военные, которые получили травмы во время выполнения боевых заданий.
«Гордимся, что в украинской команде есть и харьковчане – Роман Полтавец и Михаил Тарасенко. Их участие на Invictus Games – настоящий подвиг и гордость для всего Харькова», – отметил начальник ХОВА.
А во время открытия соревнований с украинской командой лично поздоровался основатель «Игр Непокоренных» Принц Гарри.
Видео: Invictus Games: Team Ukraine/Facebook
Напомним, «Игры Непокоренных» – международные спортивные соревнования для военнослужащих, получивших серьезные травмы на фронте. Впервые их провели в 204 году в Лондоне, а Украина начала участвовать в Invictus Games с 2017 году. В 2025 – «Игры Непокоренных» будут длиться с 8 по 16 февраля в Канаде, в них примут участие больше 550 участников из 25 стран.
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- • Дата публикации материала: 9 февраля 2025 в 18:40;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Invictus Games стартовали в Канаде сегодня, 9 февраля.".