Объятия с Принцем Гарри и участие харьковчан: «Игры Непокоренных» стартовали

Invictus Games стартовали в Канаде сегодня, 9 февраля.

Как уточнил начальник ХОВА Олег Синегубов, в этом году Украина впервые выйдет наибольшей командой за всю историю – нашу страну представят 35 спортсменов. Все они – ветераны и военные, которые получили травмы во время выполнения боевых заданий.

«Гордимся, что в украинской команде есть и харьковчане – Роман Полтавец и Михаил Тарасенко. Их участие на Invictus Games – настоящий подвиг и гордость для всего Харькова», – отметил начальник ХОВА.

А во время открытия соревнований с украинской командой лично поздоровался основатель «Игр Непокоренных» Принц Гарри.

Видео: Invictus Games: Team Ukraine/Facebook

Напомним, «Игры Непокоренных» – международные спортивные соревнования для военнослужащих, получивших серьезные травмы на фронте. Впервые их провели в 204 году в Лондоне, а Украина начала участвовать в Invictus Games с 2017 году. В 2025 – «Игры Непокоренных» будут длиться с 8 по 16 февраля в Канаде, в них примут участие больше 550 участников из 25 стран.