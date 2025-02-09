Обійми із Принцом Гаррі та участь харків’ян: “Ігри Нескорених” стартували
Invictus Games стартували у Канаді сьогодні, 9 лютого.
Як уточнив начальник ХОВА Олег Синєгубов, цього року Україна вперше вийде найбільшою командою за всю історію – нашу країну представлять 35 спортсменів. Усі вони – ветерани та військові, які отримали травми під час виконання бойових завдань.
“Пишаємося, що в українській команді є й харків’яни — Роман Полтавець та Михайло Тарасенко. Їх участь на Invictus Games — справжній подвиг і гордість для всього Харкова”, – зазначив начальник ХОВА.
А під час відкриття змагань українську команду особисто привітав засновник “Ігор Нескорених” Принц Гаррі.
Відео: Invictus Games: Team Ukraine/Facebook
Нагадаємо, “Ігри Нескорених” – міжнародні спортивні змагання для військовослужбовців, які отримали серйозні травми на фронті. Вперше їх провели 204 року в Лондоні, а Україна почала брати участь у Invictus Games із 2017 року. У 2025 – “Ігри Нескорених” триватимуть з 8 по 16 лютого в Канаді, у них візьмуть участь понад 550 учасників із 25 країн.
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Лютого 2025 в 18:40;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Invictus Games стартували у Канаді сьогодні, 9 лютого.".