Обійми із Принцом Гаррі та участь харків’ян: “Ігри Нескорених” стартували

Invictus Games стартували у Канаді сьогодні, 9 лютого.

Як уточнив начальник ХОВА Олег Синєгубов, цього року Україна вперше вийде найбільшою командою за всю історію – нашу країну представлять 35 спортсменів. Усі вони – ветерани та військові, які отримали травми під час виконання бойових завдань.

“Пишаємося, що в українській команді є й харків’яни — Роман Полтавець та Михайло Тарасенко. Їх участь на Invictus Games — справжній подвиг і гордість для всього Харкова”, – зазначив начальник ХОВА.

А під час відкриття змагань українську команду особисто привітав засновник “Ігор Нескорених” Принц Гаррі.

Відео: Invictus Games: Team Ukraine/Facebook

Нагадаємо, “Ігри Нескорених” – міжнародні спортивні змагання для військовослужбовців, які отримали серйозні травми на фронті. Вперше їх провели 204 року в Лондоні, а Україна почала брати участь у Invictus Games із 2017 року. У 2025 – “Ігри Нескорених” триватимуть з 8 по 16 лютого в Канаді, у них візьмуть участь понад 550 учасників із 25 країн.