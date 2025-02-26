Премию получат призеры «Игор Непокоренных-2025» из Харьковской области
В этом году на «Играх Непокоренных» Роман Полтавец и Михаил Тарасенко из Харьковской области завоевали «бронзу», сообщает ХОВА.
На «Играх Непокоренных» Роман Полтавец и Михаил Тарасенко выступали в составе национальной сборной Украины. Команда завоевала «бронзу» на соревнованиях по волейболу сидя. Михаил и Роман получат денежное вознаграждение в размере 60 тысяч гривен каждому от ХОВА.
Также денежное вознаграждение получат тренеры воинов-спортсменов, а именно 80% премии призеров.
«Мы – двое мужчин, которые проявили инициативу и согласились представлять Харьковскую область. Для меня лично это имеет особое значение, ведь Харьковщина – мой родной край. Здесь я родился, вырос, получил образование, здесь живу и работаю. Поэтому для меня было принципиально важно иметь возможность представлять на соревнованиях мой регион», — отметил призер «Игорь Нескореных-2025» из Харьковщины Роман Полтавец.
Напомним, Национальная сборная Украины закончила «Игры Непокоренных-2025» с показателем в 32 медали: 12 золотых, 11 серебряных и 9 бронзовых.
«Я выбрал именно волейбол, потому что мне хотелось играть в командном виде спорта. Снова почувствовать этот дух братства, единства», — добавил призер «Игорь Непокоренных-2025» из Харьковской области Михаил Тарасенко.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: игры непокоренных, медаль, призер, Харьковская область, хова;
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- • Дата публикации материала: 26 февраля 2025 в 19:27;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В этом году на «Играх Непокоренных» Роман Полтавец и Михаил Тарасенко из Харьковской области завоевали «бронзу», сообщает ХОВА.".