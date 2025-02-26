Премию получат призеры «Игор Непокоренных-2025» из Харьковской области

В этом году на «Играх Непокоренных» Роман Полтавец и Михаил Тарасенко из Харьковской области завоевали «бронзу», сообщает ХОВА.

На «Играх Непокоренных» Роман Полтавец и Михаил Тарасенко выступали в составе национальной сборной Украины. Команда завоевала «бронзу» на соревнованиях по волейболу сидя. Михаил и Роман получат денежное вознаграждение в размере 60 тысяч гривен каждому от ХОВА.

Также денежное вознаграждение получат тренеры воинов-спортсменов, а именно 80% премии призеров.

«Мы – двое мужчин, которые проявили инициативу и согласились представлять Харьковскую область. Для меня лично это имеет особое значение, ведь Харьковщина – мой родной край. Здесь я родился, вырос, получил образование, здесь живу и работаю. Поэтому для меня было принципиально важно иметь возможность представлять на соревнованиях мой регион», — отметил призер «Игорь Нескореных-2025» из Харьковщины Роман Полтавец.

Напомним, Национальная сборная Украины закончила «Игры Непокоренных-2025» с показателем в 32 медали: 12 золотых, 11 серебряных и 9 бронзовых.

«Я выбрал именно волейбол, потому что мне хотелось играть в командном виде спорта. Снова почувствовать этот дух братства, единства», — добавил призер «Игорь Непокоренных-2025» из Харьковской области Михаил Тарасенко.