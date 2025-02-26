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Премию получат призеры «Игор Непокоренных-2025» из Харьковской области

Общество 19:27   26.02.2025
Оксана Якушко
Премию получат призеры «Игор Непокоренных-2025» из Харьковской области Фото: ХОВА

В этом году на «Играх Непокоренных» Роман Полтавец и Михаил Тарасенко из Харьковской области завоевали «бронзу», сообщает ХОВА.

На «Играх Непокоренных» Роман Полтавец и Михаил Тарасенко выступали в составе национальной сборной Украины. Команда завоевала «бронзу» на соревнованиях по волейболу сидя. Михаил и Роман получат денежное вознаграждение в размере 60 тысяч гривен каждому от ХОВА.

Также денежное вознаграждение получат тренеры воинов-спортсменов, а именно 80% премии призеров.

«Мы – двое мужчин, которые проявили инициативу и согласились представлять Харьковскую область. Для меня лично это имеет особое значение, ведь Харьковщина – мой родной край. Здесь я родился, вырос, получил образование, здесь живу и работаю. Поэтому для меня было принципиально важно иметь возможность представлять на соревнованиях мой регион», — отметил призер «Игорь Нескореных-2025» из Харьковщины Роман Полтавец.

Напомним, Национальная сборная Украины закончила «Игры Непокоренных-2025» с показателем в 32 медали: 12 золотых, 11 серебряных и 9 бронзовых.

«Я выбрал именно волейбол, потому что мне хотелось играть в командном виде спорта. Снова почувствовать этот дух братства, единства», — добавил призер «Игорь Непокоренных-2025» из Харьковской области Михаил Тарасенко.

Фото: ХОВА
Фото: ХОВА
Фото: ХОВА
Фото: ХОВА

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 26 февраля 2025 в 19:27;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В этом году на «Играх Непокоренных» Роман Полтавец и Михаил Тарасенко из Харьковской области завоевали «бронзу», сообщает ХОВА.".