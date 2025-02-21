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Приказали разрушить Оскольскую дамбу на Харьковщине — подозрения генералам РФ

Общество 15:17   21.02.2025
Виктория Яковенко
Приказали разрушить Оскольскую дамбу на Харьковщине — подозрения генералам РФ Фото: Владислав Абдула

Два российских генерала заочно получили подозрения в уничтожении дамбы Оскольского водохранилища на Харьковщине осенью 2022 года.

По данным пресс-секретаря УСБУ в Харьковской области Владислава Абдула, речь идет о генерал-лейтенанте Олеге Цокове, командующем 20-й общевойсковой армией западного военного округа РФ и генерал-лейтенанте Олеге Маковецком, командующем 6-й армией военно-воздушных сил и противовоздушной обороны РФ.

«По приказу Цокова 12 сентября 2022 подчиненные ему инженерно-саперные подразделения заминировали и взорвали щит первого затвора и дорожного перекрытия между зданием ГЭС и галереей стационарных механизмов. Одновременно авиационные группы рашистов под командованием Маковецкого прикрывали вражеских саперов с воздуха», — сообщили правоохранители.

В СБУ добавили, что одновременно авиационные группы оккупантов под командованием Маковецкого прикрывали вражеских саперов с воздуха. После этого с 13 по 30 сентября российские бомбардировщики регулярно обстреливали дамбу авиабомбами типа ФАБ-250, ФАБ-500, ОФАБ-500ШЛ и КАБ-1500.

«Это привело к неконтролируемой утечке воды из акватории водохранилища на площади более 120 квадратных километров», — установили правоохранители.

По их подсчетам, ущерб, нанесенный окружающей среде, составляет почти 4 млрд грн.

Двум генералам РФ инкриминируют экоцид и нарушение законов и обычаев войны, совершенных по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ст. 441, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УКУ), отметили в Харьковской областной прокуратуре.

Видео: Харьковская областная прокуратура

«Также проверяется информация о возможной гибели Цокова на войне в Украине. Его смерть не является основанием для прекращения расследования уголовного производства», – подчеркнули в СБУ.

дамба на Харьковщине
Фото: Харьковская областная прокуратура

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 21 февраля 2025 в 15:17;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Два российских генерала заочно получили подозрения в уничтожении дамбы Оскольского водохранилища на Харьковщине осенью 2022 года.".