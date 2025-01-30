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Стали известны имена оккупантов, причастных к удару по Эпицентру в Харькове

Общество 16:00   30.01.2025
Виктория Яковенко
Стали известны имена оккупантов, причастных к удару по Эпицентру в Харькове Фото: Владислав Абдула

Правоохранители идентифицировали личности четырех российских генералов, приказавших ударить по гипермаркету «Эпицентр» в Харькове 25 мая.

Тогда оккупанты сбросили две управляемые авиабомбы. В результате атаки погибли 19 человек, еще 46 – пострадали. Также полностью уничтожено здание торгового заведения со складскими помещениями, напомнил пресс-секретарь УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

По данным правоохранителей, приказ осуществить авиаудар по Харькову отдал командующий группировкой «Север» ВС РФ генерал-полковник Александр Лапин. После этого начальник штаба этой группировки генерал-лейтенант Валерий Солодчук организовал подготовку плана воздушной атаки.

В СБУ добавили, что к планированию и осуществлению бомбардировки были привлечены еще трое подчиненных Лапина, а именно:

— командующий 6-й армией военно-воздушных сил и противовоздушной обороны РФ генерал-лейтенант Олег Маковецкий;

— начальник штаба 6-й армии военно-воздушных сил РФ генерал-майор Юрий Подоплелов;

– командир 47-го бомбардировочного авиационного полка 6-й армии военно-воздушных сил РФ полковник Алексей Лобода.

«Для совершения вражеского удара рашисты подняли в воздух бомбардировщики Су-34, совершившие запуск по харьковскому гипермаркету трех авиабомб УМПБ Д-30СН. Две из них попали в здание гражданского объекта, еще одна упала вблизи торгового центра и не взорвалась», — отметили правоохранители.

Пятерым фигурантам заочно сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 УКУ (нарушения законов и обычаев войны, повлекшие гибель людей, совершенные по предварительному сговору группой лиц).

Напомним, удар по гипермаркету «Эпицентр» в Харькове нанесли около 16 часов 25 мая. В нем находилось около 120 человек. По данным облпрокуратуры, по торговому центру ударили двумя УМПБ Д-30. Жертв могло быть гораздо больше: в 80 метрах от строймаркета позже нашли третью такую же бомбу, которая не разорвалась. В результате удара и последовавшего за ним пожара 19 человек погибли. 29 мая на месте трагедии завершили разбор завалов.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 30 января 2025 в 16:00;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители идентифицировали личности четырех российских генералов, приказавших ударить по гипермаркету «Эпицентр» в Харькове 25 мая.".