Стали відомі імена окупантів, які причетні до удару по Епіцентру в Харкові
Правоохоронці ідентифікували особи чотирьох російських генералів, які наказали вдарити по гіпермаркету «Епіцентр» в Харкові 25 травня.
Тоді окупанти скинули дві керовані авіабомби. Внаслідок атаки загинули 19 людей, ще 46 – постраждали. Також повністю знищена будівлю торговельного закладу зі складськими приміщеннями, нагадав речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.
За даними правоохоронців, наказ здійснити авіаудар по Харкову віддав командувач угруповання «Північ» ЗС РФ генерал-полковник Олександр Лапін. Після цього начальник штабу цього угруповання генерал-лейтенант Валерій Солодчук організував підготовку плану повітряної атаки.
У СБУ додали, що до планування та здійснення бомбардування були залучені ще троє підлеглих Лапіна, а саме:
– командувач 6-ю армією військово-повітряних сил та протиповітряної оборони РФ генерал-лейтенанта Олег Маковецький;
– начальник штабу 6-ї армії військово-повітряних сил РФ генерал-майор Юрій Подоплєлов;
– командир 47-го бомбардувального авіаційного полку 6-ї армії військово-повітряних сил РФ полковник Олексій Лобода.
«Для здійснення ворожого удару рашисти підняли у повітря бомбардувальники Су-34, які здійснили запуск по харківському гіпермаркету трьох авіабомб УМПБ Д-30СН. Дві з них влучили у будівлю цивільного об’єкта, ще одна – впала поблизу торгівельного центру і не вибухнула», – зазначили правоохоронці.
П’ятьом фігурантам заочно повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 ККУ (порушення законів і звичаїв війни, які спричинили загибель людей, вчинені за попередньою змовою групою осіб).
Нагадаємо, удару по гіпермаркету “Епіцентр” у Харкові завдали близько 16-ї години 25 травня. У ньому було близько 120 осіб. За даними облпрокуратури, по торговельному центру вдарили двома УМПБ Д-30. Жертв могло бути набагато більше: за 80 метрів від будмаркету пізніше знайшли третю таку ж бомбу, яка та, що не розірвалася. Внаслідок удару та пожежі, що виникла після нього, 19 людей загинули. 29 травня на місці трагедії завершили розбір завалів.
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: СБУ, удар, Харків, эпицентр;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Стали відомі імена окупантів, які причетні до удару по Епіцентру в Харкові»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 30 Січня 2025 в 16:00;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці ідентифікували особи чотирьох російських генералів, які наказали вдарити по гіпермаркету «Епіцентр» в Харкові 25 травня.".