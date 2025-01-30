Стали відомі імена окупантів, які причетні до удару по Епіцентру в Харкові

Правоохоронці ідентифікували особи чотирьох російських генералів, які наказали вдарити по гіпермаркету «Епіцентр» в Харкові 25 травня.

Тоді окупанти скинули дві керовані авіабомби. Внаслідок атаки загинули 19 людей, ще 46 – постраждали. Також повністю знищена будівлю торговельного закладу зі складськими приміщеннями, нагадав речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

За даними правоохоронців, наказ здійснити авіаудар по Харкову віддав командувач угруповання «Північ» ЗС РФ генерал-полковник Олександр Лапін. Після цього начальник штабу цього угруповання генерал-лейтенант Валерій Солодчук організував підготовку плану повітряної атаки.

У СБУ додали, що до планування та здійснення бомбардування були залучені ще троє підлеглих Лапіна, а саме:

– командувач 6-ю армією військово-повітряних сил та протиповітряної оборони РФ генерал-лейтенанта Олег Маковецький;

– начальник штабу 6-ї армії військово-повітряних сил РФ генерал-майор Юрій Подоплєлов;

– командир 47-го бомбардувального авіаційного полку 6-ї армії військово-повітряних сил РФ полковник Олексій Лобода.

«Для здійснення ворожого удару рашисти підняли у повітря бомбардувальники Су-34, які здійснили запуск по харківському гіпермаркету трьох авіабомб УМПБ Д-30СН. Дві з них влучили у будівлю цивільного об’єкта, ще одна – впала поблизу торгівельного центру і не вибухнула», – зазначили правоохоронці.

П’ятьом фігурантам заочно повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 ККУ (порушення законів і звичаїв війни, які спричинили загибель людей, вчинені за попередньою змовою групою осіб).

Нагадаємо, удару по гіпермаркету “Епіцентр” у Харкові завдали близько 16-ї години 25 травня. У ньому було близько 120 осіб. За даними облпрокуратури, по торговельному центру вдарили двома УМПБ Д-30. Жертв могло бути набагато більше: за 80 метрів від будмаркету пізніше знайшли третю таку ж бомбу, яка та, що не розірвалася. Внаслідок удару та пожежі, що виникла після нього, 19 людей загинули. 29 травня на місці трагедії завершили розбір завалів.