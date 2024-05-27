“Жертв могло бути набагато більше”: по Епіцентру в Харкові били трьома УМПБ
Нерозірваний російський боєприпас, попередньо УМПБ Д-30, знайшли слідчі за 80 метрів від будмаркету «Епіцентр» у Харкові, який зазнав авіаудару двома такими ж боєприпасами 25 травня.
Тому, як зазначають в обласній прокуратурі, жертв могло бути набагато більше.
“Дивом 25 травня він не долетів до будівельного гіпермаркету. Крім того, встановлено, що російські військові здійснювали корегування вогню за допомогою БпЛА-розвідників. Це свідчить про свідому тактику російської федерації, спрямовану на знищення цивільного населення Харкова. Російська армія цілеспрямовано здійснила запуск одразу декількох боєприпасів, щоб спричинити якомога більше смертей серед працівників та відвідувачів, а також залякати мешканців міста”, – йдеться в повідомленні прокуратури.
Нагадаємо, удару по гіпермаркету в Харкові завдали близько 16-ї години 25 травня. За даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, ворог скинув на ТЦ два КАБи. У гіпермаркеті в момент удару було близько 120 осіб. Серед загиблих – 12-річна дівчинка та її мама. Наразі відомо про 18 загиблих та 48 постраждалих. За даними облпрокуратури, встановлені особи 13 жертв – це десять працівників гіпермаркету та троє відвідувачів. П’ятеро людей вважаються зниклими безвісти, з них четверо працівників ТЦ.
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: прокуратура, удар, умпб, Харків, эпицентр;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «“Жертв могло бути набагато більше”: по Епіцентру в Харкові били трьома УМПБ»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 27 Травня 2024 в 17:57;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Нерозірваний російський боєприпас, попередньо УМПБ Д-30, знайшли слідчі за 80 метрів від будмаркету «Епіцентр» у Харкові, який зазнав авіаудару двома такими ж боєприпасами 25 травня".