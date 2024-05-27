Кількість загиблих через удар по «Епіцентру» в Харкові знову зросла (оновлено)
Вже відомо 18 загиблих внаслідок удару РФ по будівельному гіпермаркету в Харкові.
Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов. За його даними поранені 48 людей.
«Впізнано 13 жертв, серед них 10 працівників гіпермаркету та троє відвідувачів. Безвісти зниклими залишаються 5 осіб», – повідомили в Харківській обласній прокуратурі.
Нагадаємо, удару по гіпермаркету в Харкові завдали близько 16-ї години 25 травня. За даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, ворог скинув на гіпермаркет два КАБи, виникла пожежа на площі 15 тисяч квадратних метрів. У гіпермаркеті в момент удару було близько 120 осіб. Спочатку повідомили про двох загиблих, кількість постраждалих та жертв постійно зростала, частина співробітників та відвідувачів гіпермаркету вважалася зниклими безвісти. Серед загиблих – 12-річна дівчинка та її мама.
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Травня 2024 в 15:14;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вже відомо 18 загиблих внаслідок удару РФ по будівельному гіпермаркету в Харкові.".