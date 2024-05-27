Live
  • Пн 27.05.2024
  • Харків  +26°С
  • USD 40.12
  • EUR 43.49

Кількість загиблих через удар по «Епіцентру» в Харкові знову зросла (оновлено)

Події 15:14   27.05.2024
Вікторія Яковенко
Кількість загиблих через удар по «Епіцентру» в Харкові знову зросла (оновлено) Фото: Харківська обласна прокуратура

Вже відомо 18 загиблих внаслідок удару РФ по будівельному гіпермаркету в Харкові.

Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов. За його даними поранені 48 людей.

«Впізнано 13 жертв, серед них 10 працівників гіпермаркету та троє відвідувачів. Безвісти зниклими залишаються 5 осіб», – повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Нагадаємо, удару по гіпермаркету в Харкові завдали близько 16-ї години 25 травня. За даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, ворог скинув на гіпермаркет два КАБи, виникла пожежа на площі 15 тисяч квадратних метрів. У гіпермаркеті в момент удару було близько 120 осіб. Спочатку повідомили про двох загиблих, кількість постраждалих та жертв постійно зростала, частина співробітників та відвідувачів гіпермаркету вважалася зниклими безвісти. Серед загиблих – 12-річна дівчинка та її мама.

Читайте також: ТЦ або не повинні працювати під час тривоги, або має бути укриття – Тимошко

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
РФ з авіації вдарила по селу на Чугуївщині: поранена пенсіонерка (фото)
РФ з авіації вдарила по селу на Чугуївщині: поранена пенсіонерка (фото)
27.05.2024, 15:36
Кількість загиблих через удар по «Епіцентру» в Харкові знову зросла (оновлено)
Кількість загиблих через удар по «Епіцентру» в Харкові знову зросла (оновлено)
27.05.2024, 15:14
ТЦ або не повинні працювати під час тривоги, або має бути укриття – Тимошко
ТЦ або не повинні працювати під час тривоги, або має бути укриття – Тимошко
27.05.2024, 15:09
У Харкові завтра відключатимуть воду: адреси
У Харкові завтра відключатимуть воду: адреси
27.05.2024, 14:41
Наскільки теплим і дощовим буде червень у Харкові та області – прогноз
Наскільки теплим і дощовим буде червень у Харкові та області – прогноз
27.05.2024, 14:20
Штурми в бік Липців, бої у Вовчанську: дані Генштабу ЗСУ на 13:00
Штурми в бік Липців, бої у Вовчанську: дані Генштабу ЗСУ на 13:00
27.05.2024, 14:08

Новини за темою:

08:40
Синєгубов про обстріли Харківщини: били по 18 населених пунктах, є жертви
15:52
Синєгубов назвав головні проблеми Харківщини
19:13
Зеленський: 31 тисяча військових загинула у війні, РФ знала плани контрнаступу
13:53
Машина для розмінування підірвалася на Харківщині
12:29
Удар по Харкову: під завалами знайшли тіло жінки – це бабуся загиблого хлочика

Ви читали новину: «Кількість загиблих через удар по «Епіцентру» в Харкові знову зросла (оновлено)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 27 Травня 2024 в 15:14;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вже відомо 18 загиблих внаслідок удару РФ по будівельному гіпермаркету в Харкові.".